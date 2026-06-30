Nueve migrantes de Mali denuncian que han sido echados de un parque de Badajoz por la policía

Un nuevo grupo de migrantes procedentes de Mali protagoniza un incidente en Badajoz con agentes de la Policía. En concreto, según denuncian desde la Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a las Personas Migrantes (Acibapem), los nueve varones se encontraban en la mañana de este martes en un parque de la barriada de Cerro del Viento cuando recibieron la visita de los agentes, que les indicaron que debían abandonar el lugar. Este episodio recuerda al desalojo de otro grupo de 17 migrantes de la estación de autobuses el pasado mes de mayo.

La nueva polémica llega, además, en un momento marcado por las altas temperaturas. Cáritas y el Ayuntamiento de Badajoz han anunciado medidas para proteger a los colectivos más vulnerables durante el verano, aunque desde las entidades sociales consideran que siguen existiendo importantes carencias para atender a personas migrantes que no disponen de alojamiento.

Nueve hombres de 25 a 40 años

El portavoz de Acibapem, Juan Verdasco, explica que el grupo está formado por jóvenes malienses que apenas pueden comunicarse en español. "Solo hablan francés y bambara. No hablan nada de español, entonces es complicado comunicarse con ellos si no tienes traducción", señala.

Según relata, los nueve migrantes, de entre 25 y 40 años, habían improvisado un pequeño refugio en la parte trasera de un edificio del Cerro del Viento. "Se pusieron con cartones en una zona apartada. Eran unos tíos muy educados y por la mañana recogían todo", asegura.

Verdasco afirma que, a primera hora de la mañana, una patrulla policial acudió al lugar. "Ha sido esta mañana temprano. La Policía les dijo que no podían estar allí, que se tenían que marchar y se han marchado". El portavoz reconoce que desconoce qué cuerpo policial intervino y considera probable que la actuación se produjera tras el aviso de algún vecino. "Alguien habrá llamado a la Policía porque, si no, no es normal", sostiene.

"No damos la ubicación exacta por seguridad"

Desde Acibapem aseguran que habitualmente evitan revelar el lugar donde permanecen estos grupos para protegerlos: "Nunca damos la ubicación exacta por seguridad porque la cosa está muy calentita y no queremos que vayan una noche y les hagan algo", explica Verdasco.

El portavoz asegura que esa preocupación no es infundada. "Ya ha habido agresiones. En concreto a una persona en el Puente Viejo, a la que incluso le tiraron vasos además de pegarle", afirma.

Este diario ha preguntado a Policía Nacional y Local sobre este acontecimiento. Desde la Jefatura Superior de Policía Nacional indican que no tienen constancia sobre un incidente de esas características. De igual forma, desde la Policía Local no han ofrecido ningún tipo de información al respecto por el momento.

Críticas a los recursos disponibles durante la ola de calor

La asociación considera que los recursos habilitados para combatir las altas temperaturas resultan insuficientes para quienes viven en la calle. Verdasco pone como ejemplo el desplazamiento que deben realizar algunas personas para acceder a determinados servicios: "Si la gente se tiene que ir con 41 grados andando hasta Huerta Rosales es más probable que les dé un golpe de calor en el camino que encuentren una situación efectiva de cuidado", denuncia.

También cuestiona la utilidad de algunos de los espacios anunciados como refugios climáticos. "La mayoría están cerrados por la tarde, como la Biblioteca Pública o algunos centros cívicos. No sé cuáles son esos efectivos centros para refugiarse del calor", afirma.

Duchas, agua y ayuda ciudadana

Mientras no llega una solución habitacional, la respuesta continúa apoyándose, según Acibapem, en la colaboración ciudadana y de distintas entidades sociales. La asociación explica que se han habilitado duchas gracias a la implicación del sacerdote del colegio Salesianos de Badajoz. En el club social don Bosco se han puesto a disposición de los más necesitados algunas de las instalaciones para su aseo personal. Además, otros colectivos y particulares también se han sumado para colaborar con ellos.

"Hay personas que ya se han llevado a gente a sus casas para que puedan ducharse", destaca Verdasco. Además, asegura que siguen repartiendo toallas, geles, agua fría y otros productos de primera necesidad. También reciben ofrecimientos espontáneos de vecinos: "Hay gente que nos está escribiendo porque les quiere llevar comida", señala.

"Es triste que tenga que ser la ciudadanía"

Acibapem insiste en reclamar una respuesta coordinada de las administraciones y lamenta que el peso de la atención recaiga en asociaciones y particulares.

"Es triste que tenga que ser la ciudadanía y entidades particulares en vez de las administraciones", afirma Verdasco. A su juicio, "todo el mundo dice que no es su responsabilidad: ni los vecinos que llaman a la Policía, ni los agentes porque tienen una orden, ni las administraciones porque siempre dicen que la responsabilidad es de otra. Y mientras tanto, las personas siguen en la calle".

La asociación asegura que continuará realizando un seguimiento de la situación del grupo de migrantes malienses y reclama soluciones estables para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse en Badajoz, especialmente durante los días de calor extremo.

Fuente: La Crónica de Badajoz