Convocatoria extraordinaria de 2026
Arranca la PAU en Badajoz: más de 1.200 estudiantes, casi la mitad solo para subir la nota
La Universidad de Extremadura ha superado las 12.500 preinscripciones en la fase ordinaria para el próximo curso, consolidando el liderazgo de las titulaciones sanitarias y científicas
La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antes conocida como Selectividad, ha arrancado hoy en Badajoz con una maquinaria organizada a la perfección. Más allá del innegable impacto emocional y los nervios que se viven en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la gestión de estos exámenes requiere de una planificación logística y académica. Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura (UEx), ha analizado minutos antes del comienzo de la primera prueba, las cifras oficiales, las principales novedades y el complejo escenario de preinscripciones al que se enfrenta el alumnado.
Para esta convocatoria de julio, la UEx ha registrado la matriculación de 1.276 estudiantes. Aunque se trata de una cifra notablemente menor que la de la convocatoria ordinaria de junio, la vicerrectora recuerda que el examen mantiene intacto su nivel de exigencia y trascendencia: "Es una convocatoria menos numerosa que la ordinaria, pero igualmente tienen ese reto de superar esta prueba para acceder a la universidad".
El volumen de alumnos de esta edición responde a una heterogeneidad de perfiles. Por un lado, se presentan quienes no lograron superar la prueba de junio o quienes arrastraron materias suspensas de bachillerato hasta las recuperaciones. Por otro, destaca un porcentaje masivo de alumnos que van a por una mayor nota de la que ya tienen: el 40 por ciento de los matriculados acude exclusivamente a la fase extraordinaria con el único objetivo de subir la calificación. Esto se traduce en, aproximadamente, 500 estudiantes que buscan arañar las décimas necesarias para entrar en su carrera deseada.
Concentración de sedes
La gran novedad logística de esta edición ha sido la reestructuración y concentración de los tribunales examinadores. Mientras que en la convocatoria ordinaria de junio la UEx desplegó un total de 13 sedes por toda la región, en julio los recursos se han unificado para optimizar la gestión.
En esta ocasión, la prueba se realiza en seis sedes distribuidas en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Zafra y Villanueva de la Serena. Esta reorganización se debe al menor número de alumnos y busca una mayor agilidad en el proceso de corrección, cuyas calificaciones definitivas ya tienen fecha de salida: el próximo 9 de julio.
En el plano académico, Rocío Blas ha sido tajante: no hay rebajas en los criterios de evaluación. La penalización ortográfica sigue en la misma estructura de junio, en línea con lo que ya se hizo en 2025, aplicando los criterios donde las faltas de ortografía restan, máximo, 2 puntos en Lengua Castellana y Literatura, mientras que para el resto de asignaturas será de 1 punto. Las dos primeras faltas no cuentan pero, a partir de la tercera, se descontará 0,1 por cada una. "Esa penalización se aplica a todas las materias y con especial incidencia en la materia de Lengua", añade la vicerrectora.
Éxito de preinscripciones
De forma paralela al inicio de los exámenes, la UEx ha cerrado su primer balance de solicitudes para el próximo curso con más de 12.500 preinscripciones en primera matrícula. Este volumen, que supera ampliamente el número de alumnos que realizaron la PAU en Extremadura (5.800 en la ordinaria), se debe a los alumnos que buscan entrar en otra carrera y que ya realizaron los exámenes en otra ocasión y a las solicitudes de personas de fuera de la comunidad autónoma.
El interés de los futuros universitarios consolida el liderazgo de la rama sanitaria y científica, donde las más demandadas son medicina, enfermería, psicología y veterinaria.
Con los exámenes en marcha y con finalizando pasado mañana, la meta fijada es el 9 de julio, cuando la UEx afronta el cierre del proceso clave para publicar las notas y abrir el periodo de reclamación y preinscripción. Se inicia así el segundo proceso clave para el futuro académico y profesional de la nueva generación de estudiantes.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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