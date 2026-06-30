Piden 5 años de prisión para tres acusados de traficar con droga en Badajoz

Cinco años de prisión. Es a la pena que solicita la fiscalía para tres acusados de traficar con droga en Badajoz, que este martes van a ser juzgados en la Audiencia Provincial.

Los hechos que se enjuician tuvieron lugar la madrugada del 22 de mayo de 2024, cuando, según el escrito del ministerio público, los investigados fueron interceptados en un vehículo por una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba realizando labores de vigilancia. Los tres se desplazaban en un Skoda Fabia y los agentes encontraron oculta en la ropa interior de uno de ellos una bolsa de plástico transparente, en cuyo interior había un polvo de color ocre con un peso bruto de 98 gramos.

Tras ser analizada la sustancia, se constató que era MDMA, con un peso neto de 97,74 gramos y una riqueza media de 71,1%.

Según la fiscalía, los acusados, de común acuerdo, transportaban la droga "con pleno conocimiento" y con "total desprecio para la salud ajena" con el objetivo de venderla a terceros.

Con la venta de la droga intervenida por la Guardia Civil en el mercado ilícito, habrían obtenido un beneficio de más de 4.750 euros.

El ministerio público considera a los tres acusados autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y, además de la pena de prisión, solicita que de forma conjunta y solidaria se les imponga el pago de una multa de 14.262 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de 180 días de arresto en caso de que no la abonen.

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Además, reclama que asuman las costas del procedimiento judicial y que se destruya la droga intervenida.

Fuente: La Crónica de Badajoz