Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tribunales

Piden 5 años de prisión para tres acusados de traficar con droga en Badajoz

La Guardia Civil les intervino casi 100 gramos de MDMA que presuntamente transportaban en un vehículo para su venta a terceros

Edificio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la avenida de Colón.

Edificio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la avenida de Colón. / S. GARCÍA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Cinco años de prisión. Es a la pena que solicita la fiscalía para tres acusados de traficar con droga en Badajoz, que este martes van a ser juzgados en la Audiencia Provincial.

Los hechos que se enjuician tuvieron lugar la madrugada del 22 de mayo de 2024, cuando, según el escrito del ministerio público, los investigados fueron interceptados en un vehículo por una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba realizando labores de vigilancia. Los tres se desplazaban en un Skoda Fabia y los agentes encontraron oculta en la ropa interior de uno de ellos una bolsa de plástico transparente, en cuyo interior había un polvo de color ocre con un peso bruto de 98 gramos.

Tras ser analizada la sustancia, se constató que era MDMA, con un peso neto de 97,74 gramos y una riqueza media de 71,1%.

Según la fiscalía, los acusados, de común acuerdo, transportaban la droga "con pleno conocimiento" y con "total desprecio para la salud ajena" con el objetivo de venderla a terceros.

Con la venta de la droga intervenida por la Guardia Civil en el mercado ilícito, habrían obtenido un beneficio de más de 4.750 euros.

El ministerio público considera a los tres acusados autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y, además de la pena de prisión, solicita que de forma conjunta y solidaria se les imponga el pago de una multa de 14.262 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de 180 días de arresto en caso de que no la abonen.

Noticias relacionadas

Además, reclama que asuman las costas del procedimiento judicial y que se destruya la droga intervenida.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Piden 5 años de prisión para tres acusados de traficar con droga en Badajoz

Piden 5 años de prisión para tres acusados de traficar con droga en Badajoz

El PSOE de Badajoz celebra 50 años de su reconstitución apoyándose en los alcaldes para salir de uno de sus momentos más inciertos

El PSOE de Badajoz celebra 50 años de su reconstitución apoyándose en los alcaldes para salir de uno de sus momentos más inciertos

Familias del colegio Lope de Vega de Badajoz protestan por la supresión de líneas en Infantil: "Los niños no son números"

Familias del colegio Lope de Vega de Badajoz protestan por la supresión de líneas en Infantil: "Los niños no son números"

Los Planes EDIL destinan 52,4 millones de euros al impulso de 105 localidades de Badajoz

La Hermandad de San Isidro de Monesterio convoca a los socios para renovar su junta directiva

La Hermandad de San Isidro de Monesterio convoca a los socios para renovar su junta directiva

Villanueva de la Serena recibirá 3,8 millones para reparar los daños de los temporales

Villanueva de la Serena recibirá 3,8 millones para reparar los daños de los temporales

La Guardia Civil detiene al presunto autor del robo de casi 3.000 euros en joyas en Azuaga

Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz

Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz
Tracking Pixel Contents