El Tour 2026 de Camela recalará en Puebla de Sancho Pérez el 1 de agosto

La gira de Camela, que en su tour 2026 recorrerá buena parte de la geografía nacional, recalará en la localidad pacense de Puebla de Sancho Pérez, el sábado, 1 de agosto, en un concierto programado para las 22 horas, que se celebrará en su plaza de toros.

El dúo, según se informa desde la organización, “repasará los grandes éxitos de su carrera”, en una velada que, además contará con la actuación previa del grupo Cambalache. Tras el concierto habrá sesión musical con DJ Pablo Alves.

El perdurable éxito de Dionisio Martín, ‘Dioni’ y María de los Ángeles Muñoz, radica en su inconfundible estilo propio, basado en la denominada tecno-rumba. Sus letras cotidianas, sus historias de amor y desamor y, sobre todo su autenticidad y cercanía, les han permitido vender millones de discos y mantener un innumerable grupo de seguidores.

Su conexión con el público se hace patente en cada uno de sus conciertos, siendo esta la primera cita estival con sus fans extremeños. La segunda se anuncia para el 24 de octubre, en el Festival Horteralia de Cáceres.

Venta de entradas

Según informa la organización de este evento musical, la venta de entradas online deber realizarse a través del portal https://yellowduck.es. Además, se han habilitado puntos de venta físicos en Puebla de Sancho Pérez, Zafra, Medina de las Torres, Los Santos de Maimona y Llerena.

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El ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez y la organización, “invitan” a vecinos y visitantes a “disfrutar de una noche única”, de música en directo, con uno de los grupos más emblemáticos del país.

Fuente: La Crónica de Badajoz