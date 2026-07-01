Badajoz devolverá la fachada original a un edificio emblemático de la plaza de España

El Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado esta misma semana las obras de reforma y restauración del edificio municipal situado en el número ocho de la emblemática plaza de España. Los trabajos en el inmueble histórico, que comenzaron de manera oficial tras la firma del acta de inicio el pasado lunes, se prolongarán durante un plazo estimado de unos cuatro meses -finales de octubre o principio de noviembre-, según ha avanzado el concejal de Gabinete de Proyectos, José Luis González.

La intervención, que cuenta con el seguimiento de los técnicos municipales, se divide en dos grandes frentes: un acondicionamiento integral de su interior y una cuidadosa unificación de la estética exterior que armonizará todo el conjunto, tal y como han confirmado tanto los propios operarios a pie de obra como el consistorio local.

Por un lado, la reforma se centrará en la planta primera del inmueble, un espacio que se encontraba totalmente en desuso y que ahora será recuperado para la ciudad. "Es una obra muy sencilla que al final pone es poner en valor y en uso esa zona del edificio, adaptándola a un uso administrativo para servicios municipales con todo lo que lleva la normativa de accesibilidad", ha explicado González. Estas labores interiores permitirán crear dependencias modernas y funcionales, mientras que la planta baja seguirá albergando las oficinas de la Policía Urbana.

Recuperar la armonía visual

Sin duda, la parte más destacada del proyecto radica en su fachada. Con el fin de enmendar el impacto visual causado hace años, se llevará a cabo una restauración estética integral. De acuerdo con los detalles compartidos por los trabajadores de la zona, las labores exteriores consistirán en replicar la misma estética arquitectónica ya existente en la parte superior, unificando el diseño desde arriba hasta abajo: "Vamos a quitar esa parte de la fachada que nunca debió hacerse".

El propio concejal ha valorado el peso histórico de esta decisión: "Lo complejo de esta obra, y lo bonito también, es en realidad que se aprovecha para recuperar la facha original que eliminaros en su día los propietarios de ese local". Esta modificación arquitectónica está alineada con el Plan General del Casco Antiguo. "Viene recogida así en su ficha histórica. Era una recomendación que ahora, con motivo de la intervención, se aprovecha también para corregir ese error que se cometió en su día y devolver la fachada tan bonita a la plaza", añade González.

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Respecto al destino final de la nueva planta par cuando esté acondicionada, el consistorio no ha tomado aún una decisión definitiva, ya que dependerá de las necesidades organizativas una vez que la obra concluya en otoño. "No tiene un destino fijo ahora mismo. Hay varios candidatos pero no está decidido. Una vez que esté todo terminado, se estudiará y se hará una reorganización. Espacio siempre hace falta", ha concluido el concejal.

Fuente: La Crónica de Badajoz