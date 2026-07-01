Badajoz vive una noche mágica de la mano de Teresinha Landeiro

Teresinha Landeiro dio anoche el pistoletazo de salida a la decimoséptima edición de Badasom, un festival muy esperado cada año por todos los extremeños amantes del flamenco y el fado. A pesar del calor sufrido durante el día, la terraza del teatro López de Ayala se convirtió en el espacio ideal para disfrutar de una noche de verano en la ciudad pacense. Mientras el cielo se teñía con los bonitos colores del atardecer, el patio de butacas se fue poco a poco llenando de espectadores que no conocían a la artista pero que, como ávidos entusiastas del fado, estaban dispuestos a descubrir su música y su arte.

A los cinco minutos de dar las diez de la noche, los músicos subieron al escenario y todo el público enmudeció expectante. La joven fadista subió a los pocos segundos y la música cobró vida. La guitarra portuguesa de Bernardo Couto, la viola de fado de André Ramos y el bajo acústico de Francisco Gaspar comenzaron a teñir el ambiente de sonidos melódicos. Entre las primeras canciones que Teresinha Landeiro mostró al público, estaba el tema que le da nombre a su nuevo álbum, 'Será que lhe Descobres a Poesia?'. Con ella, descubre que la poesía que se puede encontrar en las cosas que nos rodean.

Tras estas interpretaciones que consiguieron enganchar al público desde el minuto uno, quiso explicar su disco con el acento tan especial que le sale a cualquier portugués cuando se expresa en español. “El disco habla de amor, porque el fado siempre habla de amor”, contó la artista, “y también habla de mis preocupaciones y sentimientos”.

Teresinha Landeiro durante ssu actuación en la terraza del López de Ayala. / A. V.

A partir de ese momento, todos los espectadores estaban entregados a la joven cantante. Su naturalidad en el escenario y sus bonitas letras, lograron que el público conectase con ella desde el primer instante. Durante el concierto, la cantante presentó hasta en dos ocasiones a sus músicos, agradeciendo enormemente su apoyo continuo.

Llegando a la recta final de su actuación, la fadista cantó una canción que dedicó a su abuelo ya que, gracias a él, descubrió desde bien pequeña el mundo de la música. Teresinha Landeiro también cantó un tema que habla de cómo su madre es su lugar seguro porque, como dijo ante todos, “mi madre es perfecta”.

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El público estaba entregado a su voz y desparpajo. Cuando parecía que todo iba a acabar con una gran ovación por parte de los asistentes, empezaron a surgir voces pidiendo una canción más. La cantante, entre risas, aceptó sus peticiones, cantando no solo un tema, sino dos. Con el primero mostró su talento de la forma más pura posible interpretando un tema a cappella. Para la despedida, los músicos y Teresinha Landeiro desconectaron sus micrófonos y cantaron como si estuvieran en una típica taberna de fado. Este cierre mágico acabó de enamorar al público que se levantó de sus butacas para despedir a los artistas con un caluroso aplauso.

Fuente: La Crónica de Badajoz