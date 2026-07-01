El curso de verano 'Arias Montano y el Humanismo' llega por primera vez al Centro Europeo del Humanismo de Fregenal de la Sierra

Un verano más, Fregenal de la Sierra vuelve a convertirse en sede del pensamiento humanista y la investigación multidisciplinar a través del Curso Internacional de Verano 'Arias Montano y el Humanismo en una perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI'. Será del 8 al 10 de julio en el nuevo Centro Europeo del Humanismo Arias Montano.

Organizado por la Universidad de Extremadura, la Sociedad Montana y el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, este seminario pretende acercar el conocimiento, convertirse en un referente del pensamiento humanista y rendir tributo a Benito Arias Montano, erudito nacido en la localidad en 1527.

Sexta edición

En esta edición, el programa se desarrollará entre los días 8 y 10 de julio, con la presencia de investigadores de diversas especialidades como ciencias, artes, humanidades, derecho, ingeniería o medicina. Todas ellas centradas en colocar al ser humano en el centro del desarrollo científico y con Arias Montano como hilo conductor.

Durante la presentación del programa, la diputada de la institución provincial, María López ha querido destacar la consolidación de este proyecto que “acerca el conocimiento científico a toda la población” y convierte a la localidad durante unos días en “epicentro del pensamiento humanista a nivel nacional”.

Para la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, la localidad pasará a convertirse en "un referente del conocimiento humanista, pero con proyección hacia el siglo XXI y una perspectiva multidisciplinar”. El seminario se enmarca en la programación de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura, siendo, junto a Badajoz, la única sede que acoja formaciones en la provincia y favoreciendo que el “conocimiento llegue a todas las esquinas de la misma, y con ponentes de primer nivel”, como ha subrayado Alberto Márquez, presidente de la Sociedad Montana.

Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra y María López, diputada. / Diputación de Badajoz.

Nuevo Centro Europeo del Humanismo

La diputada también ha señalado que esta sexta edición será “especial” al ser la primera en la que el Convento de San Francisco albergue la sede del Centro Europeo del Humanismo Arias Montano (CEHAM): “Es un sueño que la Sociedad Montana viene persiguiendo desde hace varios años y con el que la Diputación de Badajoz ha estado comprometida desde el principio”.

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Al respecto, Tina Rodríguez ha querido agradecer el apoyo de la institución provincial para la adecuación del nuevo espacio a través de los Presupuestos Participativos, y ha añadido que en unos meses la localidad estrenará también la Casa Museo Eugenio Hermoso, en cuya financiación también ha participado. Su inauguración está prevista para octubre, cuando acogerá un curso de pintura al aire libre.