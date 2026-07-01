Almendralejo
La imagen de la Virgen de la Piedad vuelve a finales de mes al santuario
La talla de la Patrona de Almendralejo se está sometiendo a una serie de mejoras de conservación y restauración que se están realizando en Mérida
La imagen de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de Almendralejo, afronta la recta final de los trabajos de conservación que se están llevando a cabo en Mérida y está previsto que pueda regresar a su santuario a finales del mes de julio. Así lo ha anunciado el rector del Santuario de la Piedad, Francisco González, quien ha explicado que únicamente restan algunos detalles técnicos para dar por finalizada una intervención que tiene como objetivo garantizar la correcta conservación de la talla.
Francisco González ha señalado que la fecha exacta del regreso aún no puede concretarse, ya que los especialistas están pendientes de recibir unas muestras procedentes de Madrid para concluir el proceso. Estará para sus procesiones de agosto ya preparada.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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