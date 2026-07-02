La Diputación de Badajoz participa en un encuentro para mejorar la gestión de los ODS en la administración local

La Diputación de Badajoz ha participado en un encuentro que profundiza en nuevos modelos de gestión para impulsar la sostenibilidad local. En él han participado responsables técnicos de distintas entidades que han compartido experiencias sobre la integración de los ODS.

El encuentro, del Focus Group OKR y organizado por la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP,) tiene como objetivo principal profundizar en nuevos modelos de gestión y compartir experiencias en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la administración local.

La concentración se celebró durante los días 30 de junio y 1 de julio, en Armilla (Granada) y se centró especialmente en el uso de los Objetivos y Resultados Clave, conocidos como OKR, una metodología que permite ordenar prioridades, alinear equipos y medir avances de forma más clara. La iniciativa busca avanzar hacia modelos de gestión que ayuden a superar la visión departamental de las políticas públicas y favorezcan una mayor coordinación entre áreas, proyectos y equipos implicados en la sostenibilidad local.

De la reflexión a la acción

A lo largo de las jornadas, las personas participantes analizaron los retos actuales de la administración local en un contexto global complejo, marcado por desafíos climáticos, tecnológicos y sociales. En este marco, se puso de relieve que la sostenibilidad no puede entenderse únicamente como un conjunto de objetivos técnicos, sino como un compromiso transversal que debe estar presente en la planificación, la gestión y la toma de decisiones públicas.

Durante las sesiones se destacó también la importancia de conectar el trabajo diario de las administraciones con el propósito de la Agenda 2030. “El propósito profesional es la brújula que debe guiar nuestra labor diaria”, señalaban en el encuentro, subrayando la necesidad de alinear las metas individuales y colectivas con las estrategias globales de cada entidad.

Un compromiso compartido

Este encuentro ha permitido consolidar nuevas líneas de colaboración entre entidades locales y provinciales, reforzando el papel de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 como espacio de intercambio de conocimiento, aprendizaje compartido y difusión de buenas prácticas.

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A través de este tipo de procesos, las entidades locales avanzan en su capacidad para implementar políticas públicas más coordinadas, medibles y orientadas a responder de forma eficaz a las necesidades de la ciudadanía, contribuyendo desde el ámbito local al cumplimiento de la Agenda 2030.

Fuente: La Crónica de Badajoz