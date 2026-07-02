"Ojalá te violen": Una concejala del PSOE en Badajoz denuncia amenazas en las redes

No es la primera vez que recibe amenazas e insultos a través de las redes, donde esta concejala es bastante activa expresado sus opiniones y colgado vídeos de actualidad referidos a asuntos no exentos de polémica, siempre en defensa de sus valores, que considera irrenunciables. Pero esta vez ha dicho "¡Basta ya" y ha decidido acudir al juzgado de guardia de Badajoz para interponer una denuncia dirigida contra quien la ha amenazado, al que tiene identificado con nombre y apellidos.

Ocurrió el pasado lunes, día 29 de junio. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Badajoz Concha Baños colgó un vídeo en Facebook para denunciar que hay quien utiliza la homofobia para justificar el racismo. Los comentarios se sucedieron y entre ellos, alguien colgó la frase: "Concha Baños, ojalá te violen como a muchas mujeres y no veas la salida, para que sigas defendiendo a la puta basura que hay en el país y que no deja de llegar, no iba a parar de reírme". Concha Baños lo denunció en Facebook y la red social lo eliminó.

Pantallazo con las amenazas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Pero antes de que ocurriera había realizado un pantallazo con el comentario. El autor de semejante frase identifica su perfil con un alias, pero en sus fotos se le reconoce, tienen amigos comunes y resulta además que es del barrio de San Fernando. "Al final aquí nos conocemos todos". La concejala dudó en reaccionar. Porque le ha sucedido más veces, ha recibido insultos denigrantes. Cuesta incluso reproducirlos. En una ocasión llegaron a decirle: "Eres carne de cuneta". Normalmente, procede de gente que se esconde tras el anonimato, "cobardes".

Hasta aquí ha llegado. Ha reaccionado: "Estoy cansada, porque me llegan a diario, desde perfiles falsos". No ha sido este mismo caso. Ha podido identificar al autor de las amenazas y pensó que este tipo de gente se vale de que sus víctimas no quieren meterse en líos, no reaccionan ante sus insultos y amenazas y por eso "se sienten impunes". Ahora no iba a pasar. Además, Concha Baños llegó a la conclusión de que no lo puede permitir. Trabaja como agente de Igualdad en Olivenza, defendiendo la dignidad de otras mujeres y tiene que actuar conforme a los valores que la definen, "con los que tengo que ser coherente".

"Esto me pasa desde que soy concejala"

"Esto me pasa -cuenta- desde que soy concejala", reconoce, como mujer que tiene voz y la usa para defender sus ideas. Pero hay quienes -piensa- se sienten "legitimados" para acudir a las amenazas. "Hemos terminado aceptando que quienes participamos de la vida pública, de la política, tenemos que soportar amenazas, humillaciones, como si formara parte del cargo y no es así, son delitos, es un ataque directo a mi dignidad y a mi libertad", manifiesta Concha Baños en declaraciones a este diario. Para la concejala socialista, lo que le ha sucedido es una manera de decirle "cállate" y piensa que es lo que les ocurre a mujeres que tienen voz y las utilizan para defender sus valores.

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Por todo ello decidió dar un paso adelante. Nada de no meterse en líos. "No lo aguanto más, se acabó", insiste. "No aguanto que el precio de tener voz pública sea vivir con esta intimidación", defiende. Antes de interponer la denuncia, lo consultó en el partido y tanto la secretaria de Igualdad de la regional como la secretaria local del PSOE, Silvia González, le respondieron que semejantes amenazas no se podían consentir. "No se puede ceder ni un milímetro" y de ahí que haya optado por denunciar "a quien utiliza la violencia para tratar de silenciar a quienes pensamos de manera diferente".

El PSOE rechaza "cualquier forma de intimidación o violencia en la vida pública" Tras lo ocurrido, el propio grupo socialista y la agrupación local han emitido un comunicado para expresar su respaldo a esta concejala Concha Baños y rechazar "cualquier forma de intimidación o violencia y la vida pública". A través de este comunicado, el PSOE de Badajoz manifiesta que "condena de forma rotunda las graves amenazas e insultos recibidos por la concejala Concha Baños a través de las redes sociales y le traslada todo su apoyo tras la denuncia presentada para que se investigue la autoría de los hechos". El Grupo Municipal Socialista y la Agrupación Local del PSOE de Badajoz consideran que ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por participar en la vida pública o expresar libremente sus opiniones. "La discrepancia política es consustancial a la democracia, pero nunca puede derivar en mensajes de odio, amenazas o cualquier otra forma de violencia". La portavoz socialista y secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, afirma que “la libertad de expresión y la crítica política son plenamente legítimas, pero las amenazas y el odio nunca lo son. No podemos permitir que se normalicen comportamientos que buscan intimidar y expulsar de la vida pública a quienes piensan diferente. En democracia no todo vale”. El PSOE de Badajoz reitera su confianza en el trabajo de la justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer lo ocurrido y hace un llamamiento "a todas las fuerzas políticas y a la sociedad para condenar sin matices cualquier amenaza o agresión contra quienes participan en la vida pública, con independencia de sus ideas o de la organización a la que pertenezcan".

Fuente: La Crónica de Badajoz