La piscina municipal de Los Guadalperales abre sus puertas tras una década cerrada

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, inauguró el miércoles 1 de julio la renovada piscina municipal 'Francisco Gómez Gómez' de la entidad local menor de Los Guadalperales.

Esta actuación, que ha supuesto una inversión total de casi 800.000 euros y ha sido ejecutada gracias a la colaboración entre la institución provincial y el consistorio, ha permitido dotar al municipio de unas instalaciones completamente modernizadas para el disfrute de vecinos y visitantes. Unas instalaciones que se han podido abrir de nuevo, tras diez años cerradas y sin dar servicio.

Del Puerto quiso dar la enhorabuena al municipio "por disponer de estas maravillosas instalaciones" y destacó que inauguraciones como estas reflejan el resultado del trabajo que desarrolla la Diputación de Badajoz junto a los ayuntamientos de la provincia: "Me alegra ver que los planes que pone en marcha la institución provincial para todos y cada uno de los pueblos tienen sus frutos".

Homenaje a Francisco Gómez

La nueva piscina lleva el nombre del alcalde fallecido en junio de 2024, Francisco Gómez Gómez, en reconocimiento a su compromiso con el municipio. En este sentido, la presidenta recordó que "la política necesita personas comprometidas con su tierra y con su gente".

María Chaparro, actual alcaldesa, quiso recordar por su parte que "han sido tres años de trabajo, sinsabores y días sin dormir, pero no podía hacerle mejor regalo a Paco que la apertura de esta piscina diez años después”.

Inauguración de la piscina municipal 'Francisco Gómez Gómez'. / Diputación de Badajoz

Una infraestructura esencial

Durante su intervención, la presidenta ha reivindicado el papel que desempeñan las piscinas municipales en un contexto de veranos cada vez más cálidos. En este sentido, ha destacado que la renovación "permitirá mejorar tanto el bienestar como la convivencia de los vecinos. Los Guadalperales gana hoy como pueblo, pero ganan aún más sus vecinas y vecinos al disponer de mejores infraestructuras y mejores servicios públicos", afirmó.

La nueva piscina será un espacio para el deporte, el ocio y el encuentro social, además de convertirse en un refugio frente a las altas temperaturas estivales. Esta apertura también contribuirá a dinamizar la economía local y aumentar el atractivo del municipio. "Gracias a estas instalaciones, Guadalperales también se sitúa en el mapa, porque su atractivo hará que vengan vecinos de otros municipios y tendrán la oportunidad de conocer el resto de recursos de la zona", destacó Del Puerto.

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Cabe recordar que las nuevas instalaciones han supuesto una inversión de casi 800.000 euros, habiendo aportado la institución provincial cerca algo más de 500.000 euros y el resto la entidad local menor. La presidenta concluyó la inauguración animando a los vecinos a cuidar y disfrutar de las nuevas instalaciones municipales, convencida de que se convertirán en un nuevo punto de encuentro y convivencia para todo el municipio.

Fuente: La Crónica de Badajoz