La ruta en autobús Mérida – Sevilla se retomará en unos días

La problemática, de la suspensión del servicio de autobús entre Mérida y Sevilla, hasta hace pocas fechas operado por LEDA, podría estar solucionado en unos pocos días. Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras mantener una reunión en Monesterio con un grupo de personas afectas por esta supresión de una línea muy demandada, tanto en la localidad, como en otros pueblos de la comarca, que, desde el pasado mes de mayo ha venido afectando, sobre todo, a centenares de estudiantes de la zona sur de Extremadura que realizan sus estudios universitarios en Sevilla.

Según Quintana, este pasado miércoles, “el Ministerio de Transportes ha firmado el contrato para la adjudicación de esta línea”. La empresa adjudicataria es BaseBus. Actualmente, únicamente se estaría pendiente de “subir la firma del contrato administrativo” a la plataforma correspondiente, con lo que, “si no hay problemas, la próxima semana la empresa pueda iniciar los trámites para ofertar los servicios con normalidad”.

Problema resuelto

“El problema queda resuelto”, recalca el delegado del Gobierno. Se trata de una concesión de titularidad estatal, que depende directamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El servicio era prestado por la empresa Líneas Extremeñas de Autobuses, la cual, por diferentes problemas empresariales y liquidación, cesó esta prestación.

El Ministerio, expresa Quintana, “ha tenido que realizar todas las actuaciones oportunas”, para la rescisión del contrato anterior con LEDA. “Estamos en un estado de derecho”, con lo que, el retraso en la nueva concesión ha estado sujeto a la resolución de “todos los trámites administrativos necesarios”, hasta conseguir, rescindir la anterior concesión y licitar la nueva.

El delegado del Gobierno realizaba estas declaraciones tras su visita a Monesterio para presentar la campaña ‘No caminas sola’, con la que reforzar la seguridad de las mujeres que recorren el Camino de Santiago por la Vía de la Plata y visibilizar los recursos disponibles frente a la violencia de género.

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En su visita, en la que estuvo acompañado por la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, también conoció las obras que se vienen acometiendo en el cuartel de la Guardia Civil. Posteriormente, se reunió con un grupo de personas afectadas por la supresión de la línea de autobuses, Mérida – Sevilla. Se trata de madres y jóvenes que se han sufrido durante estos meses un importante problema de comunicación que, incluso las ha llevado a una recogida de firmas, que fueron presentadas a la alcaldesa. El ayuntamiento se comprometió a canalizar esta reivindicación ante las administraciones. En este sentido, el delegado ha recordado que, desde que surgió este problema, “la alcaldesa ha estado en constante comunicación” con la Delegación del Gobierno, para trasladar las reivindicaciones de los ciudadanos.

Fuente: La Crónica de Badajoz