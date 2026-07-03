La academia flamenca de Salva Calderón cierra curso en Monesterio con un festival solidario

Incluido en la programación estival del ayuntamiento, la academia de baile de Salva Calderón ofreció este pasado jueves, 2 de julio, un festival solidario que llenó de público el patio de butacas del auditorio municipal de la casa de la cultura.

Bajo el sugerente título de, ‘El patio de mi casa es para bailar’, la bailaora ofreció un espectáculo directamente inspirado en el patio en el que Salva Calderón imparte sus clases de baile en Monesterio. Un rincón entrañable donde ha visto crecer artísticamente a todos sus alumnos y alumnas durante muchos años. Calderón trasladó esa atmósfera hasta el escenario de la casa de la cultura, haciendo sentir a quienes participaron de este evento, la atmósfera propia de este rincón tan especial.

Tras su actuación, en declaraciones a la emisora municipal, Radio Monesterio, la bailaora expresó su satisfacción por “ver el teatro así de lleno y sentir el cariño de la gente. Ha sido un regalo inolvidable para mi alumnado”, explicó Salva Calderón. “Se han dejado el alma en el escenario y han demostrado que este patio, es una gran familia”.

Taconeo de Salva Calderón sobre el pozo de su patio / cedida

Participantes

Niños, niñas y jóvenes de todas las edades participaron de este espectáculo repleto de pasión. Aprender a bailar no entiende de edades. Así se reflejó entre quienes subieron al escenario. La más pequeña, una niña de solo 4 años, las mayores, rozando la treintena.

El espectáculo, anunciado inicialmente para las 21:00 horas, se adelantó a las 19:30 horas, con motivo de la retransmisión del partido de la selección en el mundial. Esta modificación horaria no supuso ningún inconveniente, con lo que hubo tiempo más que de sobra para disfrutar de flamenco y fútbol.

Tal y como viene ocurriendo desde hace bastantes años, Salva Calderón ha vuelto a destinar parte de lo recaudado a algún fin benéfico. El simbólico precio de entradas se estableció en 3 € y, un porcentaje de la recaudación final se destina a apoyar la “importantísima labor social” que está desarrollando la Asociación Protectora de Animales de Monesterio.

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En esta ocasión, únicamente subió al escenario el alumnado de Monesterio. Este fin de curso, a diferencia de otros, la bailaora ha decidido que el mismo espectáculo se celebre en cada uno de los municipios en los que imparte clases de baile, con lo que, también está llegando a distintas localidades como Montemolín, Cabeza la Vaca o Santa Olalla del Cala, entre otras.