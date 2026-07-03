El Club Pacense Voleibol aparta de forma cautelar al entrenador de Badajoz investigado por una presunta agresión sexual a una menor

El Club Pacense Voleibol ha emitido este viernes su primer comunicado oficial tras la detención e ingreso en prisión provisional de uno de sus entrenadores, investigado por un presunto delito de agresión sexual a una jugadora menor de edad. La junta directiva de la entidad ha anunciado el apartamiento temporal e inmediato del técnico de todas las funciones que desempeñaba en el club, una medida de carácter "estrictamente cautelar y preventivo" que permanecerá vigente mientras se desarrolla la investigación judicial.

La decisión llega apenas unas horas después de que trascendiera la actuación policial y judicial contra el entrenador, de 29 años, quien fue detenido por la Policía Nacional tras la denuncia presentada por una menor de edad y puesto a disposición judicial, decretándose posteriormente su ingreso en prisión provisional.

El Club Pacense Voleibol colaborará con la investigación

En su comunicado, el Club Pacense Voleibol explica que tuvo conocimiento de la investigación a través de las autoridades competentes y de la información publicada en los medios de comunicación. Desde ese momento, asegura, ha mostrado "plena disposición" para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la autoridad judicial, facilitando toda la información que pueda ser requerida para el esclarecimiento de los hechos.

La entidad insiste en que el apartamiento del entrenador responde únicamente a la necesidad de proteger el interés de los deportistas, garantizar la tranquilidad de las familias y preservar el normal funcionamiento del club, subrayando que la medida no supone "ninguna conclusión o pronunciamiento sobre la realidad de los hechos investigados ni sobre la eventual responsabilidad de la persona afectada".

Respeto a la presunción de inocencia

El comunicado también recalca el máximo respeto al principio de presunción de inocencia y al desarrollo del procedimiento judicial, rechazando cualquier "juicio paralelo" que pueda interferir en la investigación.

Al mismo tiempo, la junta directiva del club reafirma que la protección, seguridad y bienestar de todos los deportistas, especialmente de los menores de edad, constituye "un principio irrenunciable" que seguirá guiando todas las decisiones de la entidad.

Asimismo, el club informa de que permanecerá a disposición de las familias, deportistas y resto de integrantes para atender cualquier consulta que pueda surgir, aunque adelanta que no realizará nuevas declaraciones públicas mientras continúe el procedimiento judicial, salvo que se produzcan circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento institucional.

La investigación continúa abierta

Tal y como ha publicado este periódico, la investigación permanece abierta y está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional. Fuentes policiales confirmaron que, por el momento, únicamente consta una denuncia contra el entrenador por un presunto delito de agresión sexual a una menor de edad, aunque las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos.

Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, el investigado ingresó en prisión provisional mientras avanza la instrucción del caso.

Con este comunicado, el Club Pacense Voleibol rompe el silencio mantenido desde que se conocieron los hechos y traslada públicamente su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los menores, al tiempo que muestra su confianza en que sea la Justicia quien determine las responsabilidades que puedan derivarse de la investigación.

Fuente: La Crónica de Badajoz