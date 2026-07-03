La Cocosa mira al cielo: la Diputación de Badajoz invita a descubrir el Triángulo de Verano

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebrará el próximo 10 de julio a las 22.45 horas una nueva observación astronómica en la finca La Cocosa bajo el título 'Triángulo de Verano', una cita centrada en la observación y divulgación del asterismo que marca la llegada del verano. La actividad constituye la tercera sesión de la programación anual del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) y contará con servicio de autobús gratuito desde Badajoz, con salida prevista a las 22:15 horas

El Triángulo de Verano es un famoso asterismo formado por las tres estrellas más brillantes de tres constelaciones distintas y se sitúa en la zona central del cielo durante los meses de verano. Durante la sesión, las personas participantes podrán observar algunas de sus características mediante telescopios y sistemas de proyección en pantalla, así como contemplar diferentes objetos de cielo profundo visibles desde La Cocosa.

¿En qué consiste la actividad?

La actividad combinará la observación a simple vista con el uso de instrumentación astronómica especializada, permitiendo observar los objetos de cielo profundo típicos de esta época del año. Asimismo, durante la observación se explicará también el trabajo que desarrolla la Diputación de Badajoz en la protección del cielo nocturno y en la sensibilización sobre la importancia de reducir la contaminación lumínica.

El aforo máximo será de 50 plazas y las inscripciones se abrirán el próximo lunes 6 de julio a las 10.00 horas. Estas deberán formalizarse a través de la web del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la institución provincial.

Esta iniciativa se integra en la programación 2026-2027 del Centro de Promoción y Protección del Cielo, un proyecto estratégico impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la institución provincial para fomentar la educación ambiental, la cultura científica y la protección del cielo nocturno como patrimonio natural. El CPPC, ubicado en la finca La Cocosa y reconocido por la Fundación Starlight por la calidad de su cielo, constituye un enclave de referencia para la divulgación astronómica en la provincia.

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Las actividades del centro se alinean, además, con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', orientada a impulsar el astroturismo sostenible y a preservar el firmamento como recurso ambiental, cultural y de desarrollo rural.