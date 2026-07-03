Exposición con los trabajos del alumnado más pequeño de la Escuela Municipal de Pintura de Monesterio

La sala de conferencias de la casa de la cultura acoge, hasta el próximo día 10 de julio, la exposición de ‘Arte Creativo’, que recoge algunos de los trabajos realizados por el alumnado de menor edad de la Escuela Municipal de Pintura de Monesterio.

La muestra se centra en un grupo, formado por 21 niños y niñas, de entre cuatro y siete años, que sorprendieron a los asistentes a la inauguración con sus habilidades. La exposición no es solo una colección de manualidades; es el fiel reflejo de meses de aprendizaje, constancia y pasión por la pintura. Los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad de estilos y técnicas que, demuestran, que las aulas de la Escuela Municipal de Pintura ofrecen plena libertad a la creatividad y a la personalidad de cada alumno, sin importar la edad.

Superación

A la inauguración acudieron sus protagonistas, la concejala de Cultura, Manola Ferreira y su profesora, Mari Carmen Donaire. Ferreira destacó el “valor” de la Universidad Popular como promotor social en el municipio y el “firme apoyo” del ayuntamiento a estas iniciativas. En sus palabras reflejó la importancia de la “imaginación, el esfuerzo y la personalidad” de cada alumno, a través de sus trabajos. La concejala incidió en la importancia de una muestra que “desborda talento y demuestra que Monesterio apuesta firmemente por el arte”.

Esta exposición manifestó Ferreira, “demuestra el resultado de un año de ilusión y crecimiento”, a través de los trabajos de niños y niñas que “evolucionan” en su quehacer creativo. Finalmente, agradeció el trabajo de la profesora y la confianza que las familias depositan en este proyecto municipal.

Formas diferentes de mirar

Mari Carmen Donaire se mostró muy emocionada al celebrar otra clausura de curso, con la que “mostrar todo lo que han hecho los pequeños con su gracia e imaginación”. Explicó que, este año han trabajado con ceras, témperas, rotuladores y acuarelas e incluso se han inspirado en pintores de renombre.

Para la docente lo más valioso va mucho más allá de la técnica: “Yo les proponía una idea y a partir de ahí, cada uno la hacía suya. Nunca busco que todos hagan el mismo dibujo. Lo bonito es que cada niño tiene una forma diferente de mirar, de imaginar y de crear”, explicó Donaire.

Noticias relacionadas

Una vez finalizado el acto institucional, se procedió a la entrega, a cada alumno y alumna, de su correspondiente diploma y un regalo como premio al su esfuerzo. Posteriormente, todos los familiares y visitantes, entraron en la sala de conferencias para disfrutar de las obras y charlar con estos pequeños aprendices de artistas. El acto finalizó con una merienda compartida donde la profesora animó a todos a continuar en las clases, deseándoles un feliz verano.