Medio centenar de vecinos desalojados por un incendio en un piso en la calle Valladolid de Badajoz

Un incendio declarado a primera hora de la tarde de hoy en una vivienda situada en la calle Valladolid de Badajoz, en la barriada de San Fernando, ha obligado a desplegar un notable dispositivo de emergencias que ha desalojado a todos los vecinos del bloque. El fuego se iniciaba alrededor de las 13.20 horas en un décimo piso que en ese momento se encontraba vacío pues su ocupante estaban trabajando. Por ahora, los hechos dejan a una mujer de 84 años herida leve que, tras ser evaluada en el lugar, ya ha recibido el alta médica.

En torno a centenar de vecinos han sido desalojados. Debido a las altas temperaturas, los de mayor edad han encontrado cobijo en un negocio cercano, que se ha ofrecido a ayudarlos. El resto ha esperado en la acera, enfrente, a la sombra observando el desarrollo de los trabajos de extinción. Les han dado agua para mitigar el calor y han aguardado con paciencia hasta que pasadas las 15.00 horas han podido regresar a sus viviendas.

El bloque siniestrado tiene 12 alturas y el incendio ha ocurrido en la décima planta, en la puerta B. En el piso situado por encima, en el once, también vive una persona que tampoco se encontraba cuando ha ocurrido el incendio, que ha podido afectar a su vivienda, según se aprecia desde el exterior. Según los testigos, el incendio ha debido iniciarse en el salón, que es la estancia más afectadas

Según ha informado Cruz Roja, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico. Además, hasta el lugar de los hechos también se han desplazado unidades de la Policía Local y la Policía Nacional, junto a varios vehículos de los bomberos de Badajoz.

Imagen del bloque en el que ha tenido lugar el incendio. / La Crónica.

Fuentes de Cruz Roja han confirmado además que el balance de afectados es de una mujer de 84 años, que vive en la última planta, la doce. La octogenaria ha tenido que ser atendida por el personal sanitario debido a que ha vivido una crisis nerviosa y de hipertensión cuando se encontraba fuera del bloque. Tras una primera valoración en el lugar del suceso, ha recibido el alta en in situ, sin necesidad de ser trasladada a un centro hospitalario.

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"Se ha quedado en el susto", comentaba un vecino, José Maria, cuando volvía a su piso, situado en la misma planta que la vivienda siniestrada.

Fuente: La Crónica de Badajoz