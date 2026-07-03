114.353 pasajeros consolidan el mejor momento del Aeropuerto de Badajoz en casi dos décadas

El Aeropuerto de Badajoz atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Los últimos datos de tráfico confirman una tendencia al alza que comenzó tras la pandemia y que sigue consolidándose: entre junio de 2025 y mayo de 2026 pasaron por sus instalaciones 114.353 pasajeros, un 22,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Solo en mayo, el aeropuerto registró 10.598 viajeros, un 21% más que en 2025, convirtiéndose en el mejor mes de mayo de toda su serie histórica, mientras que las operaciones crecieron un 66,2%, hasta alcanzar las 497.

South, el equipo que hace posible cada vuelo

Detrás de estas cifras hay mucho más que aviones despegando y aterrizando. Existe un equipo de profesionales que trabaja para que cada vuelo salga con seguridad, puntualidad y ofreciendo una atención cercana al pasajero. Esa labor la desarrollan los profesionales de Aena y de South Europe Ground Services, la empresa responsable del servicio de handling en el Aeropuerto de Badajoz y perteneciente al Grupo IAG, que presta asistencia en tierra a aeronaves y viajeros en 38 aeropuertos españoles. Solo en 2025 gestionó más de 712.000 vuelos, 104,6 millones de pasajeros y 53,6 millones de equipajes en toda España.

En Badajoz, South cuenta actualmente con una plantilla de 11 trabajadores, a la que se incorporará un nuevo profesional en las próximas semanas como respuesta al incremento de actividad, además del personal encargado de la limpieza de aeronaves. Para Julio Fernández, jefe de servicio, este crecimiento "no responde únicamente al verano, sino a la evolución que está experimentando el aeropuerto en los últimos años".

Julio Fernández, jefe de servicio de South en el Aeropuerto de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

El trabajo invisible detrás de una escala aérea

Su trabajo comienza mucho antes de que el pasajero llegue a la terminal. Cada jornada arranca con una reunión en la que se planifica la operativa de los vuelos, se revisan las necesidades especiales, la distribución de equipos y la previsión meteorológica.

Cuando el avión toma tierra, entra en funcionamiento una cadena perfectamente coordinada en la que intervienen facturación, embarque, descarga y carga de equipajes, limpieza de aeronaves, documentación de vuelo, coordinación con la tripulación y atención a cualquier incidencia. Todo ello en un tiempo muy reducido para que la aeronave pueda volver a despegar con puntualidad.

"El pasajero suele ver solo una pequeña parte de nuestro trabajo, pero detrás hay una coordinación constante entre todos los equipos", explica Fernández, que destaca además una de las señas de identidad del aeropuerto pacense: "El trato cercano. Muchos pasajeros son habituales y terminamos conociendo incluso sus necesidades".

Mucho más que vuelos comerciales

Precisamente esa cercanía es uno de los aspectos que más valoran quienes utilizan habitualmente estas instalaciones. Carmen López-Lago, trabajadora polivalente de South, atiende tanto a pasajeros como coordina las operaciones en plataforma. Para ella, el Aeropuerto de Badajoz ofrece una experiencia difícil de encontrar en grandes infraestructuras. "Llegamos a conocer incluso la preferencia de asiento de algunos viajeros habituales. Eso nos permite ofrecer un servicio muy personalizado", explica.

Carmen López-Lago, trabajadora polivalente de South en el Aeropuerto de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

La actividad del aeropuerto va mucho más allá de los vuelos regulares con Madrid, Barcelona o Canarias. Al compartir instalaciones con la Base Aérea de Talavera la Real, conviven operaciones comerciales, militares, vuelos sanitarios, aviación privada, conexiones chárter internacionales y aeronaves desviadas desde Lisboa cuando el aeropuerto portugués alcanza su capacidad máxima.

Durante la temporada cinegética también aumenta notablemente la actividad de la aviación privada, con vuelos procedentes de distintos puntos de Europa, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos. En verano, además, la plataforma alberga las aeronaves del Plan INFOEX, preparadas para despegar de inmediato en caso de incendio forestal.

La atención personalizada, una de sus fortalezas

Uno de los servicios donde más se aprecia el componente humano es la atención a pasajeros con movilidad reducida (PMR). South presta este servicio de manera integral y dispone en Badajoz de un elemento poco habitual en los aeropuertos españoles: una rampa de doble tramo que facilita el embarque y desembarque de personas con movilidad reducida, adaptándose a distintos modelos de aeronaves. Este sistema mejora la accesibilidad y permite ofrecer una atención más cómoda, segura y personalizada a quienes necesitan asistencia especial durante el viaje.

La formación continua del personal resulta clave para atender correctamente a personas mayores, viajeros con discapacidad física o cognitiva o pasajeros que requieren apoyo durante todo el proceso. "Hay que adaptarse a cada persona y hacer que viajar resulte lo más sencillo posible", resume López-Lago.

Los pasajeros avalan el modelo del Aeropuerto de Badajoz

Los propios usuarios destacan ese trato diferencial. Elisa Monge, estudiante pacense en Madrid que viaja con frecuencia desde la capital de España, asegura que "la atención es maravillosa y todo resulta mucho más cómodo que desplazarse por carretera".

Sergio Labrador, pasajero en el Aeropuerto de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Una opinión que comparte Sergio Labrador, que aterrizó por primera vez en Badajoz este jueves: "Es un aeropuerto pequeño, pero precisamente por eso todo es más fácil. Es sencillo orientarse y siempre encuentras a alguien dispuesto a ayudarte".

Un crecimiento con perspectivas de seguir batiendo récords

Con un acumulado de 46.856 pasajeros en los cinco primeros meses de 2026, un crecimiento del 18,6% respecto al año anterior y unas previsiones que apuntan a un nuevo récord al cierre del ejercicio, el Aeropuerto de Badajoz confirma que atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento sostenido.

Detrás de esos datos, de cada maleta entregada y de cada vuelo que despega a su hora, hay un equipo que trabaja lejos del foco para que todo funcione. Este aeropuerto continúa creciendo y reforzando su papel como infraestructura estratégica para Extremadura.

Fuente: La Crónica de Badajoz