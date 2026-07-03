La Policía Local de Olivenza intensifica la vigilancia tras sorprender a tres menores en la piscina municipal

En la madrugada de este viernes 3 de julio tres menores de edad fueron sorprendidos por la Policía Local de Olivenza mientras se encontraban de forma no autorizada en la piscina municipal de la localidad. Según datos aportados por los agentes, los menores tenían entre 15 y 17 años.

En las imágenes publicadas por la Policía Local en redes sociales se pueden identificar objetos como cubos de basura en el interior de las piscinas. En este comunicado, la Policía Local asegura también que lo que para que algunos es una "gracia" o una "travesura" no es más que "una falta de respeto hacia todos los vecinos" y que este tipo de comportamientos además de "generar gastos innecesarios, perjudican un espacio que es de todos".

Imagen de objetos en el interior de la piscina municipal de Olivenza. / Cedida.

Control de la zona

Según ha explicado la Policía Local, la intervención no fue fruto de un dispositivo específico organizado exclusivamente para esa noche. Los agentes ya habían detectado desperfectos en la zona de la piscina municipal durante la jornada anterior, por lo que decidieron intensificar la vigilancia en las horas nocturnas de los siguientes días para tratar de identificar a los posibles responsables.

Fue durante ese seguimiento, sobre las 00.45 horas, cuando sorprendieron a estos tres jóvenes en el recinto de la piscina de forma no autorizada, procediendo a su identificación y propuesta de sanción.

Tanto la Policía Local de Olivenza como su alcalde, Manuel José González Andrade, han condenado estos actos vandálicos recordando que "cuidar lo que es de todos no es una opción, es una obligación".

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Durante todo el verano

Además, los agentes han asegurado que mantendrán los dispositivos de vigilancia para reforzar el control de la zona durante toda la época estival, con el objetivo de prevenir comportamientos irrespetuosos con el patrimonio público y evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Fuente: La Crónica de Badajoz