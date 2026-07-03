La solidaridad de Badajoz desborda la campaña para Venezuela: dos furgones llenos de ayuda parten hacia Madrid

La solidaridad de los pacenses y de numerosos vecinos de toda Extremadura ha superado todas las expectativas. La campaña de recogida de material de primera necesidad para los afectados por la tragedia en Venezuela ha concluido este viernes con un resultado que emociona incluso a sus organizadores. Dos grandes furgones completamente llenos de ayuda han partido desde Badajoz hasta el centro logístico de Madrid desde el que se coordinará el envío del material al país sudamericano.

"Ha sido increíble la respuesta de Badajoz y de toda Extremadura. Han demostrado una solidaridad enorme desde el primer momento", asegura César La Torre, impulsor de esta iniciativa solidaria y empresario venezolano afincado en la capital pacense.

Un grupo de colaboradores de César La Torre cargan en los furgones las cajas de donaciones recogidas en el bar Media Caña de Badajoz. / La Crónica

"Imposible cuantificarlo"

Aunque les ha resultado difícil calcular el volumen exacto de las donaciones, La Torre reconoce que la cantidad de material recibido ha desbordado todas las previsiones. "Es imposible cuantificarlo, pero ha sido muchísimo. Hemos superado todas nuestras expectativas y estamos muy agradecidos", afirma.

La ayuda ha llegado desde numerosos municipios extremeños, demostrando que la campaña ha traspasado las fronteras de la capital pacense. Han colaborado vecinos de Olivenza, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Mérida, Cáceres, Zafra, Don Benito y de otros muchos puntos de la región.

Todo tipo de productos necesarios para Venezuela

Los productos más donados han sido precisamente los que necesitaban las familias afectadas: artículos de higiene personal, pañales, leche infantil, mantas y medicamentos básicos, material que ahora será clasificado y enviado desde Madrid con destino a las zonas damnificadas.

Uno de los apoyos más importantes para sacar adelante la campaña ha sido el de la Diputación de Badajoz, que ha facilitado la logística necesaria para trasladar toda la ayuda. "Su apoyo ha sido fundamental para facilitar la recogida y la logística. Estamos muy agradecidos a José Antonio Palanco, gerente del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz", destaca La Torre.

A la iniciativa también se han sumado numerosas empresas, entidades y colectivos como Suroclima, Limpieza Extremadura, la residencia de mayores Nuestra Señora de la Soledad (Ancianos Desamparados), la Comunidad Islámica de Extremadura (CIDE), la guardería DeNenes, el colegio Guadalupe, Invernex, Picando Billete, además de decenas de particulares, amigos y familiares que han querido aportar su granito de arena.

Éxito de movilización ciudadana

La imagen de los dos furgones completamente cargados rumbo a Madrid resume, para el promotor de la campaña, el éxito de una movilización ciudadana que nació hace apenas unos días de manera espontánea. "Me siento emocionado y orgulloso. Es la prueba de que, cuando nos unimos, podemos hacer grandes cosas", asegura.

La experiencia también le deja una reflexión sobre la capacidad de respuesta de la sociedad en los momentos más difíciles: "Sin duda, esto te reconcilia con el ser humano. Es en los momentos complicados cuando sale lo mejor de las personas", afirma el empresario venezolano.

Por el momento, la campaña de recogida queda cerrada a la espera de nuevas necesidades sobre el terreno: "Ahora mismo no continuaremos recogiendo material hasta que nos indiquen algo nuevo. Por mí seguiría y estaría allí ayudando", reconoce.

Una campaña nacida de la impotencia

La iniciativa fue puesta en marcha esta misma semana por César La Torre desde su establecimiento, Media Caña, después de que el terremoto que sacudió varias zonas de Venezuela despertara una enorme preocupación entre la comunidad venezolana residente en España.

En declaraciones a La Crónica de Badajoz al inicio de la campaña, el empresario explicaba que la recogida nació de la impotencia al ver la situación que atravesaban familiares y amigos. Entonces hacía un llamamiento para reunir únicamente productos de primera necesidad como mantas, artículos de higiene, productos infantiles y medicamentos básicos. Y descartaba ropa, alimentos o dinero para adaptar la ayuda a las necesidades reales sobre el terreno.

Apenas unos días después, aquella petición se ha transformado en una respuesta masiva que demuestra, según su impulsor, que la solidaridad de Badajoz y Extremadura ha cruzado el Atlántico antes incluso de que lo haga el material.

Amigos y colaboradores de César La Torre montan en los furgones toda la ayuda humanitaria recopilada en Badajoz para Venezuela. / La Crónica

Fuente: La Crónica de Badajoz