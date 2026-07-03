El Tribunal Supremo confirma la condena al alcalde de Villar del Rey por vulnerar el honor del abogado Fernando Cumbres

El Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento judicial abierto por el vídeo publicado en redes sociales por el alcalde de Villar del Rey, Moisés García Vadillo (PP), contra el abogado pacense Fernando Cumbres. La Sala Primera ha inadmitido el recurso de casación presentado por el regidor y ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que confirmó que vulneró el derecho al honor del letrado.

La resolución, dictada el pasado 1 de julio, rechaza los argumentos planteados por la defensa del alcalde y concluye que no existe motivo para revisar el juicio realizado por la Audiencia Provincial, que ya consideró que el vídeo difundido por García Vadillo contenía imágenes y mensajes con una clara carga peyorativa y lesiva para la reputación profesional del abogado.

Con esta decisión, contra la que no cabe recurso, el Supremo convierte en firme la condena impuesta al alcalde, que deberá indemnizar a Fernando Cumbres con 2.000 euros, además de cumplir las medidas de reparación acordadas por la Audiencia Provincial.

El recurso no estaba correctamente fundamentado

La Sección de Admisión de la Sala Primera sostiene que el recurso mezclaba cuestiones procesales y de fondo de forma incorrecta, generando "ambigüedad e indefinición". Asimismo, señala que el recurrente no justificó que la Audiencia Provincial se hubiera apartado de la doctrina consolidada sobre la ponderación entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

En consecuencia, el Alto Tribunal concluye que no procede revisar la sentencia recurrida y acuerda inadmitir el recurso, declarar firme la resolución de la Audiencia Provincial, imponer las costas al recurrente y decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir.

El vídeo atribuía al abogado conductas deshonrosas

En su resolución, el Supremo hace suyo el razonamiento de la Audiencia Provincial de Badajoz, que volvió a examinar el vídeo litigioso y concluyó que en él aparecía reiteradamente la fotografía de Fernando Cumbres, abogado sin cargo público ni vinculación con partidos políticos, asociada a comportamientos reprochables sin base alguna.

Los magistrados consideran que las imágenes proyectaban sobre el letrado una "carga peyorativa y deshonrosa", por lo que debía prevalecer su derecho al honor frente a la libertad de expresión invocada por el alcalde.

Fernando Cumbres: "Creo que se hace justicia"

Tras conocer la resolución, Fernando Cumbres muestra su satisfacción por el desenlace del procedimiento, que comenzó hace varios años.

"El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación presentado por el alcalde de Villar del Rey y la sentencia ya es firme. Contra ella no cabe recurso", resumió el abogado en declaraciones a La Crónica de Badajoz.

Cumbres considera que el Alto Tribunal ha respaldado el criterio mantenido hasta ahora por los órganos judiciales. "El Supremo entiende que el recurso no estaba correctamente planteado y ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial y las condenas", afirma.

El letrado asegura sentirse "satisfecho" porque, a su juicio, "básicamente, se ha hecho justicia" y expresa su deseo de que "este tipo de actitudes no se vuelvan a repetir".

Asimismo, subraya que su objetivo nunca fue obtener una compensación económica. "Mi motivación nunca ha sido una reparación económica, sino que este señor se retractara y pidiera disculpas por las manifestaciones que hizo", explica.

En ese sentido, añade que, una vez concluido definitivamente el proceso judicial, "sigo esperando una disculpa pública y sincera".

Un caso ya cerrado de forma definitiva

La Audiencia Provincial de Badajoz ya había estimado parcialmente el recurso de apelación del alcalde al reducir la indemnización inicialmente fijada por el Juzgado de Primera Instancia, de 6.000 a 2.000 euros, y acortar el tiempo durante el que debía publicar la sentencia en sus redes sociales.

No obstante, confirmó que las imágenes difundidas por García Vadillo vinculaban injustificadamente al abogado con una supuesta trama política, cuestionando su honestidad profesional y constituyendo una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

Con la inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, el procedimiento queda definitivamente cerrado y la condena adquiere firmeza.

Fuente: La Crónica de Badajoz