Canarias, destino estrella de los pacenses este verano gracias al Aeropuerto de Badajoz

Los vuelos directos desde el Aeropuerto de Badajoz están marcando parte de las vacaciones de los pacenses este verano. Las agencias de viajes pacenses coinciden en que las Islas Canarias, especialmente Gran Canaria y Tenerife, han ganado peso entre los destinos nacionales gracias a estas conexiones, que permiten evitar desplazamientos a otras ciudades como Sevilla o Lisboa, y llegar al archipiélago de forma más cómoda. A esa ventaja se suma que los precios se han acercado a los de destinos tradicionales de la costa peninsular, lo que ha convertido a Canarias en una opción cada vez más competitiva.

Canarias, principal destino de los pacenses

Y es que, las varias conexiones semanalas que la compañía canaria Binter implantó en el Aeropuerto de Badajoz hace ya más de un año tanto a Tenerife como a Gran Canaria han hecho que el número de pasajeros aumente aún más. De hecho, este año va camino de conseguir un nuevo récord de pasajeros. Esto, sumado a la gratuidad del aparcamiento, la cercanía a casa y la buena vigilancia, han convertido esta terminal en el punto de salida perfecto para miles de pacenses.

Beatriz Morgado, de Badatravel, apunta que este verano se vende "un poco de todo": desde playa hasta Europa o grandes viajes, aunque destaca el peso de las islas dentro del mercado nacional. "Por los precios que tiene, es mejor irte allí que quedarte en la península", señala. Según explica, zonas como Málaga o la costa de gaditana han subido bastante y, en muchos casos, una semana en estos destinos puede salir por un precio parecido al de una semana en las islas. "En apenas hora y media desde que sales de Badajoz estás en un hotel", resume José Antonio Trejo, de ZonaViaje.

La misma tendencia detecta Juan Sebastián Cano, de Kanan Viajes, que destaca el buen comportamiento de Canarias gracias a los vuelos directos desde Badajoz. "Las islas se han vendido estupendamente, además, con unos precios muy buenos", afirma. En su caso, señala también un fuerte movimiento de cruceros y de viajes de larga distancia, especialmente a Asia, con destinos como Japón, Bali o Tailandia.

Europa, cruceros y grandes viajes

Fuera de España, Europa continúa siendo uno de los grandes referentes del verano, desde Badatravel señalan que destinos como Londres, Roma y París están siendo notoriamente altos. Por su parte, en ZonaViaje destacan especialmente los circuitos por centroeuropa como Praga, Viena y Budapest. También apuntan al aumento de la demanda hacia países nórdicos, como Noruega y los países bálticos, una tendencia que relacionan con la entrada temprana del calor.

Los cruceros también aparecen entre las opciones con más movimiento este verano. Morgado señala que "ha habido bastantes promociones" y que eso ha animado las reservas para julio y agosto. Cano, por su parte, coincide en esa tendencia y asegura que se están vendiendo, especialmente, por el Mediterráneo, las islas griegas y el Caribe, favorecidos por unos precios que considera "muy competitivos".

En los viajes de larga distancia, continúa triunfando el continnete asíatico, con destinos como Japón, Bali o Tailandia, como apuntan desde Kanan. Desde las agencias señalan que, tras unas semanas de mayor prudencia por el conflicto en Oriente Medio, se ha reactivado el interés por destinos en Asía, además de África y América, con salidas hacia Sri Lanka, combinados de Vietnam y Camboya, safaris, Perú o Argentina.

Reservas anticipadas

La reserva anticipada sigue siendo una de las claves para asegurar plaza y mejores precios, aunque todavía hay clientes de última hora. Badatravel explica que la mayoría de viajeros suele organizar las vacaciones con tiempo, aunque en julio aparecen también quienes buscan destino pocos días antes de salir. En Kanan Viajes, aseguran que este año ha habido una venta anticipada "muy fuerte" desde octubre del pasado año, mientras que en Zona Viaje no aprecian tanta reticencia por los precios, "el que tenía claro que quería ir a un destino, más o menos sabe lo que cuesta", explica.

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En general, pese a la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio, las agencias afirman no haber notado resistencia por parte de los clientes a la hora de reservar sus viajes para este verano, con una alta demanda tanto dentro como fuera del país.

Fuente: La Crónica de Badajoz