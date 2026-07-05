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Loterías y apuestas

La Bonoloto de este sábado deja más de cinco millones de euros en Puebla de la Calzada

La combinación ganadora de los números 46, 25, 45, 10, 7 y 48 ha traído la fortuna a Badajoz con un premio millonario

Administración de la localidad donde se ha vendido el boleto premiado.

Administración de la localidad donde se ha vendido el boleto premiado. / Loterías

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La suerte ha sonreído este sábado a Puebla de la Calzada, en Badajoz. La Bonoloto ha repartido en la localidad un premio de 5.731.134,13 euros, correspondiente al único boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1, en la calle Los Silos.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 46, 25, 45, 10, 7 y 48. El número complementario ha sido el 1 y el reintegro, el 3.

La Administración en la calle Los Silos.

La Administración en la calle Los Silos. / Loterías

Además del gran premio, el sorteo ha dejado cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), dotados con 51.026,32 euros cada uno. Estos fueron validados en La Garriga (Barcelona), Girona, Torrelavega (Cantabria) y Madrid.

En el resto de categorías se registraron 108 acertantes de cinco números, que cobrarán 944,93 euros; 6.216 de cuatro aciertos, con un premio de 24,63 euros; y 121.732 de tres aciertos, premiados con 4 euros. El reintegro correspondió a 672.699 boletos, con un premio de 0,50 euros.

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La recaudación del sorteo ascendió a 3.349.898,50 euros.

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