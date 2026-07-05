La Cofradía de San Roque de Badajoz se suma al fenómeno viral de los emojis y crea sus propios símbolos para WhatsApp y redes sociales

La Cofradía de San Roque de Badajoz ha encontrado una original forma de sumarse a una de las tendencias más virales del verano en redes sociales. Aprovechando el fenómeno de "el emoji que tenemos y el emoji que necesitamos", que ha inundado plataformas como Instagram, TikTok y X (antes Twitter) con propuestas de emojis que los usuarios echan en falta, la hermandad ha diseñado una colección de iconos inspirados en sus principales símbolos.

Nazarenos, penitentes con la cruz, el paso de palio, el estandarte, la iglesia de San Roque o incluso el tradicional libro de reglas son algunos de los elementos que la cofradía ha convertido en emojis ficticios, imaginando cómo serían si algún día pudieran incorporarse al teclado de WhatsApp.

La iniciativa, impulsada por el equipo de comunicación de la hermandad, busca mantener el contacto con los hermanos también durante los meses de verano y demostrar que la tradición puede convivir perfectamente con las nuevas formas de comunicación digital.

Fotogalería | Así son los emojis que ha creado la Cofradía de San Roque de Badajoz / La Crónica

Una idea nacida de un fenómeno viral

El hermano mayor de la Cofradía de San Roque, Sergio Martínez, explica que todo surgió al comprobar cómo decenas de colectivos se estaban sumando a esta tendencia en Internet: "Nos hizo gracia. En las redes sociales la gente ha hecho una cadena de los emojis que hay y los emojis según a lo que se dedica cada uno y que le gustaría que hubiera. Lo están haciendo de los toros, bares o del Carnaval de Badajoz, por ejemplo".

Fue entonces cuando el equipo de comunicación decidió adaptar la idea al universo cofrade. "Nuestro equipo de comunicación siempre está pensando en cosas nuevas, trabajando sobre darle mayor visibilidad a la cofradía e intentando estar actualizados", afirma el hermano mayor.

Lejos de tratarse de una simple ocurrencia, Martínez explica que forma parte de una estrategia de comunicación que busca acercar la hermandad a los fieles utilizando los mismos canales que emplean diariamente. "Se trata de ver las redes sociales como algo que acerque al hermano y nos pusimos manos a la obra", dice. Entonces, comenzaron a trabajar seleccionando "ciertos símbolos nuestros, como el nazareno, el penitente con la cruz, el paso, el estandarte". Posteriormente, idearon "cómo sería un emoji si hubiera en realidad en el teclado y pudiéramos comunicarnos con un emoji referente a nuestra cofradía".

Del libro de reglas al paso de palio: así son los nuevos emojis

Las imágenes creadas siguen el formato del trend viral. A la izquierda aparece un emoji existente y, a la derecha, el que, según la Cofradía de San Roque, realmente necesitarían los cofrades.

Así, el tradicional libro naranja deja paso al libro de reglas de la hermandad; la tarta de cumpleaños se sustituye por el paso de palio; la cruz latina da paso al nazareno portando la cruz; una iglesia genérica se transforma en la iglesia de San Roque; el burro se convierte en el paso de misterio de La Borriquita; la bandera deja paso al 'bacalao' de la hermandad y el peatón es reemplazado por un penitente con túnica.

Además, en una segunda tanda publicada este viernes también han incorporado escenas propias de la hermandad: el emoji que representa un grupo de personas se sustituye por un grupo de nazarenos el Domingo de Ramos; la medalla de oro se transforma en la medalla de los hermanos y la corona se convierte en la corona labrada que luce la Virgen de la Palma.

Una forma visual y cercana de reivindicar elementos profundamente reconocibles para cualquier hermano de la corporación.

"Dudo que WhatsApp lo haga, pero alegra el verano"

El hermano mayor reconoce, entre risas, que resulta prácticamente imposible que estos emojis lleguen algún día a materializarse y formar parte del catálogo oficial de las aplicaciones como WhatsApp: "Dudo que lo haga". Sin embargo, insiste en que el objetivo nunca fue ese, sino participar de una conversación que miles de personas mantienen estos días en redes sociales.

"Es curioso y alegra el verano. Hace que sigamos en contacto, a través de nuestras redes sociales, con nuestros hermanos y nuestros seguidores de una forma graciosa y cercana a lo que hoy en día es la realidad de que todo el mundo tenemos un móvil en las manos", explica Martínez.

Una acogida inmediata entre los hermanos

La respuesta de los cofrades no se ha hecho esperar. Según explica Martínez, muchos seguidores comenzaron a preguntar cómo podían guardar las imágenes para utilizarlas en sus conversaciones: "A la gente le ha hecho gracia. Están pidiendo cómo pueden copiarlo para quedárselo ellos en el WhatsApp, para utilizarlo en conversaciones y demás, y ha tenido una buena acogida entre los hermanos".

La repercusión confirma, según la hermandad, que este tipo de contenidos ayudan a mantener viva la comunidad durante todo el año, más allá de la Semana Santa.

Tradición y comunicación digital

La Cofradía de San Roque considera que iniciativas como esta demuestran que la tradición también puede expresarse con el lenguaje de las nuevas generaciones. Martínez adelanta, además, que la colección seguirá creciendo: "Es algo entretenido, curioso y que ahora, cuando nos comuniquemos en las redes sociales que nosotros tenemos, utilizaremos estos emojis y algunos más que iremos ideando conforme los vayamos creando".

Con esta iniciativa, la hermandad pacense no solo se suma al fenómeno viral del momento, sino que convierte un lenguaje universal como el de los emojis en una nueva herramienta para reforzar su identidad, acercarse a los jóvenes y mantener vivo el sentimiento cofrade los 365 días del año.

Fuente: La Crónica de Badajoz