El Festival Ibérico de Cine arranca en Badajoz con la primera sesión de cortos del concurso

Uno de los momentos más esperados por los cinéfilos arranca mañana en Badajoz. El 32º Festival Ibérico de Cine (FIC) es una cita ya imprescindible para los amantes del formato corto que se extenderá hasta el próximo 10 de julio. Durante cinco días, las sedes de Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara se convertirán en salas de cine que mostrarán el talento audiovisual de España y Portugal. Este año, como novedad, también se incluyen reproducciones en Don Benito, Campo Mayor y Elvas.

La jornada inaugural de este lunes dará el pistoletazo de salida a las 22.30 horas de forma simultánea en las tres sedes principales -Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara- con la primera de las tres sesiones oficiales que componen el certamen de este año.

En Badajoz, las proyecciones de este primer día tendrán lugar en la terraza del teatro López de Ayala, con una entrada de 2 euros. En Olivenza, el escenario será el patio de Armas de la Torre del Homenaje; mientras que en San Vicente de Alcántara será el parking Cine Centro el que ofrezca la proyección. En estas dos poblaciones, la visualización será gratuita hasta completar aforo.

Una primera sesión de altura

El menú cinematográfico tiene una amplia variedad de géneros y miradas, alternando ficción con animación y propuestas lusas:

El príncipe nigeriano, de Marcel Sesplugues : Guillermo, un trabajador de Tecnopiso, sueña con mudarse a Miami. Para lograrlo, acepta un trato con su vecina Carme, que va a comprarse un piso.

: Guillermo, un trabajador de Tecnopiso, sueña con mudarse a Miami. Para lograrlo, acepta un trato con su vecina Carme, que va a comprarse un piso. Rui Carlos, de Margarida Paias : A mediados de los 80, en un día de verano, Rui Carlos y sus amigos disfrutan de su tiempo libre en el barrio, entre partidos de fútbol y juegos. Pero cuando el balón se pincha, Rui Carlos debe afrontar la responsabilidad y las realidades de la adolescencia.

: A mediados de los 80, en un día de verano, Rui Carlos y sus amigos disfrutan de su tiempo libre en el barrio, entre partidos de fútbol y juegos. Pero cuando el balón se pincha, Rui Carlos debe afrontar la responsabilidad y las realidades de la adolescencia. Pinchu es así, de Carmen Córdoba : Pinchu es un promiscuo y todos y todas le ríen las gracias, incluida su novia Jimena, que cumple 30 años este fin de semana y está montando un fiestón épico.

: Pinchu es un promiscuo y todos y todas le ríen las gracias, incluida su novia Jimena, que cumple 30 años este fin de semana y está montando un fiestón épico. A fronteira azul, de Dinis M. Costa : Un barco clandestino se hunde frente a la costa de un pequeño puerto andaluz sin alterar la rutina. Los náufragos, alucinando, descubren el suelo de cemento de una Europa que no los ve.

: Un barco clandestino se hunde frente a la costa de un pequeño puerto andaluz sin alterar la rutina. Los náufragos, alucinando, descubren el suelo de cemento de una Europa que no los ve. Montecarlo 67, de Rubén Guindo : Chicho Ibáñez y Pilar Miró se cruzan con un jovencísimo director en el Festival de Montecarlo. Un encuentro que pudo cambiar la historia del cine para siempre.

: Chicho Ibáñez y Pilar Miró se cruzan con un jovencísimo director en el Festival de Montecarlo. Un encuentro que pudo cambiar la historia del cine para siempre. Señuelo, de Martha G. Ayerbe : Martín, un niño tímido y sensible, acompaña a su padre y al jefe de éste durante un día de caza.

: Martín, un niño tímido y sensible, acompaña a su padre y al jefe de éste durante un día de caza. Una vocal, de Polo Menárguez: Ana y Amparo, hija y madre, se enfrentan a los recuerdos familiares en uno de los lugares más extraños de su vida: la salita de espera de un anatómico forense. Al otro lado les espera el cadáver del hombre que les ha destrozado la vida.

Un jurado de prestigio para la Sección Oficial

Para decidir qué obras se alzarán con los galardones del palmarés, el 32º FIC cuenta con un jurado de la Sección Oficial que rebosa prestigio y experiencia en diferentes disciplinas de la industria. La dirección y la interpretación joven estarán representadas por Ana de Alva (actriz y cineasta que estrenó su ópera prima Voy a pasármelo mejor), junto al director de fotografía Dani Salo (miembro de la AEC con una dilatada trayectoria internacional). Desde Portugal, llega la actriz lisboeta Tânia Alves, con un sólido recorrido en teatro y galardonada previamente en este certamen.

Completan este comité la actriz Nuria Gallardo, un rostro imprescindible de nuestra escena teatral y televisiva; el productor de cine Koldo Zuazua, responsable de éxitos cinematográficos firmados por directores de la talla de Amenábar o Bollaín; y la realizadora madrileña Carlota Pereda, ganadora del Goya.

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La cuenta atrás ha terminado. Llega el momento de apagar las luces y dejarse atrapar por las mejores historias condensadas en pocos minutos.

Fuente: La Crónica de Badajoz