Jan, autor de Superlópez: "Si solo hablásemos en serio acabaríamos a puñetes”

Nacido en el año 1973 como una parodia de Superman, Superlópez se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos del cómic español. Su autor, Juan López Fernández, conocido en el mundo de 'la historieta' como Jan, ha publicado unos 87 comics protagonizados por este singular superhéroe.

Desde entonces, ha tratado de contar historias que, a través del humor, invitan a la reflexión y fomentan el pensamiento crítico. “Cada una de mis historias se basan en algo que he visto o leído en la vida real y en consecuencia cada una tiene su propio mensaje, pero no intento plantear verdades”, asegura el historietista español.

Quizás, esta manera desinteresada de intentar calar en los lectores sea lo que hace especial a Superlópez y esto lo supo ver Antonio Castaño. "Soy un fan acérrimo desde que soy muy pequeño de la imaginación desbordante de su autor", asegura este maestro. Por ello, en el curso 2023-24, impulsó un proyecto en el colegio 'Nuestra Señora de Gracia' de Santa Marta de los Barros, consistente en acercar los objetivos ODS al alumnado: "Las historias de Superlópez y Jan fueron el medio ideal para conseguirlo".

El proyecto de 'Nuestra Señora de Gracia'

Desde los primeros años de vida, la lectura comienza a formar parte del desarrollo de cada persona. Lo que comienzan siendo unas simples vocales, pasan a ser, con el paso del tiempo, palabras, frases u oraciones que permiten conocer miles de historias.

El CEIP Nuestra Señora de Gracia del municipio pacense de Santa Marta, gracias a Jan, a Antonio Castaño y a Superlópez, es hoy en día referente en este hábito al haber recibido el pasado mes de junio el primer premio en el concurso ‘Leo leo. Juntos por la lectura’. El Grupo Bayard lleva cinco años organizando estos premios divididos en cuatro categorías: colegios, bibliotecas, familias y creadores de contenido, a través de las cuales se busca acercar los libros a los más pequeños.

La quinta edición de este concurso buscaba premiar aquellas iniciativas que fomentasen la lectura de una manera original. La propuesta de Antonio Castaño consistió en el análisis de los 87 cómics que forman la colección del superhéroe español Superlópez. Además, realizaron un juego llamado 'el gran juego de Superlópez y las ODS' "que era una ruleta con preguntas sobre estas áreas en varios idiomas", explica Antonio.

También se diseñaron 50 actividades para conmemorar el 50 aniversario de la creación de este personaje. Toda la localidad se volcó con la iniciativa, desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos hasta el conocido 'Hotel Restaurante Kika'. En la puerta de este restaurante se encuentra una representación de un tranvía y el dueño permitió decorarlo con una pancarta gigante y muñecos de Superlópez realizados por los niños. Este vehículo es un emblema de Santa Marta "y sirvió como puerta de entrada del proyecto", cuenta este maestro.

Tranvía del 'Hotel Restaurante Kika' decorado por el alumnado. / Cedida.

A este proyecto se sumó hasta el propio Jan, con la creación de una portada. El autor asegura que se siente alagado al poder ver su obra ser utilizada "tan creativamente". El historietista piensa que hay muchas opciones diferentes para acercar la lectura a los niños, pero de lo que sí está seguro es de que el humor es indispensable para conseguirlo: "Si solo hablásemos en serio acabaríamos a puñetes”.

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Con este proyecto, realizado hace dos años, el pueblo de Santa Marta ha conseguido alzarse con el primer premio de la convocatoria de este año del concurso ‘Leo leo. Juntos por la lectura’ y han sido merecedores de un diploma, de 1000 euros que podrán destinar a continuar fomentando la lectura y de 500 euros en suscripciones a las revistas del Grupo Bayard.