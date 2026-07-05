Varias personas atendidas en Oliva de la Frontera por una intoxicación con productos químicos

Un equipo de Cruz Roja Emergencias ha intervenido este domingo en Oliva de la Frontera junto a diversos recursos de emergencias para atender a varias personas afectadas por una intoxicación por productos químicos, según ha informado la propia organización.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incidente, el número exacto de personas afectadas ni su estado, aunque Cruz Roja ha confirmado la activación de sus recursos en el municipio pacense para colaborar en la asistencia.

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La actuación se ha desarrollado en coordinación con otros servicios de emergencia desplazados hasta la zona, en un dispositivo centrado en la atención inicial de los afectados y en la gestión del incidente.