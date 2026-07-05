Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Suceso

Varias personas atendidas en Oliva de la Frontera por una intoxicación con productos químicos

Cruz Roja Emergencias interviene en el municipio junto a otros recursos sanitarios y de emergencias

Medios de Cruz Roja en el lugar del suceso.

Medios de Cruz Roja en el lugar del suceso. / Cruz Roja

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un equipo de Cruz Roja Emergencias ha intervenido este domingo en Oliva de la Frontera junto a diversos recursos de emergencias para atender a varias personas afectadas por una intoxicación por productos químicos, según ha informado la propia organización.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incidente, el número exacto de personas afectadas ni su estado, aunque Cruz Roja ha confirmado la activación de sus recursos en el municipio pacense para colaborar en la asistencia.

Noticias relacionadas

La actuación se ha desarrollado en coordinación con otros servicios de emergencia desplazados hasta la zona, en un dispositivo centrado en la atención inicial de los afectados y en la gestión del incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Varias personas atendidas en Oliva de la Frontera por una intoxicación con productos químicos

"Es un privilegio": Verónica Blanco lleva el nombre de Badajoz por las grandes universidades europeas

"Es un privilegio": Verónica Blanco lleva el nombre de Badajoz por las grandes universidades europeas

Cosplay, K-pop y videojuegos: ExpOtaku llena de disfraces Badajoz

Cosplay, K-pop y videojuegos: ExpOtaku llena de disfraces Badajoz

La Bonoloto de este sábado deja más de cinco millones de euros en Puebla de la Calzada

La Bonoloto de este sábado deja más de cinco millones de euros en Puebla de la Calzada

Fede López: El talento que desafía los estereotipos en la danza en Badajoz

Fede López: El talento que desafía los estereotipos en la danza en Badajoz

Los Vivancos conquistan Badajoz con su taconeo y fuerza escénica

Los Vivancos conquistan Badajoz con su taconeo y fuerza escénica

Canarias, destino estrella de los pacenses este verano gracias al Aeropuerto de Badajoz

Canarias, destino estrella de los pacenses este verano gracias al Aeropuerto de Badajoz

La academia flamenca de Salva Calderón cierra curso en Monesterio con un festival solidario

La academia flamenca de Salva Calderón cierra curso en Monesterio con un festival solidario
Tracking Pixel Contents