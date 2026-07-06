Accidente urbano
Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
El conductor de la moto ha sido trasladado al Hospital Universitario
Accidente de tráfico urbano en Badajoz en el que se han visto implicados una ambulancia y una moto. En este caso, según los datos de la Policía Local, el causante de la colisión ha sido el conductor del vehículo sanitario, que se ha saltado un semáforo cuando ya estaba en rojo y, por lo tanto, no debía avanzar.
El percance ha ocurrido sobre las 20.50 horas, frente a los Salesianos. Concretamente, en la confluencia de la avenida María Auxiliadora cob la calle Jacobo Rodríguez Pereira. La ambulancia, conducida por un varón de 35 años habría rebasado un semáforo en rojo y ha impactado de manera frontolateral con una motocicleta, cuyo conductor, un varón de 34 años, circulaba por la vía.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta ha caído al suelo y ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario para someterse a una valoración médica aunque, en principio, parece que sus lesiones no revisten gravedad, según informa la Policía Local de Badajoz.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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