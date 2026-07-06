Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: "Aquí gana la fraternidad rayana"

Mientras España y Portugal disputan uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, en Badajoz el verdadero protagonista vuelve a ser el espíritu de convivencia que desde hace generaciones caracteriza a esta ciudad fronteriza. Aquí, donde miles de personas cruzan cada día la Raya para trabajar, comprar, visitar a familiares o disfrutar de la gastronomía del país vecino, el denominado derbi ibérico se vive con una naturalidad difícil de encontrar en cualquier otro lugar de la península.

Más allá de la rivalidad deportiva, el ambiente que se respira en bares y terrazas es el de una celebración compartida en la que españoles y portugueses animan a sus respectivas selecciones sin perder nunca la sonrisa.

La Casa del Portugués, un símbolo de la convivencia entre España y Portugal

Uno de los mejores ejemplos de esa realidad se encuentra en La Casa del Portugués, un establecimiento que en apenas un año se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para vecinos de ambos lados de la frontera. Los propietarios de este negocio en el que se sirven desayunos a cualquier hora del día, Fabio Mascarenhas y Belén Tito, representan además la mezcla de culturas que define a tantas familias rayanas. Él, portugués; ella, ecuatoriana criada en Londres y residente desde hace dos décadas en España; ambos eligieron Badajoz para emprender un proyecto que hoy reúne diariamente a clientes portugueses y españoles alrededor de una mesa.

Fabio explica que "nuestro negocio se está convirtiendo en un punto de encuentro de las dos nacionalidades, de España y Portugal", mientras reconoce que el objetivo es seguir creciendo hasta reunir a todavía más vecinos de ambos países. En su establecimiento, ubicado en la calle Isidro Pacense, conviven productos portugueses y españoles, desde las tradicionales bifanas elaboradas con pan portugués hasta tapas tan populares como la ensaladilla rusa o las patatas bravas. "Lo que podemos tener portugués, lo traemos de Portugal", señala con orgullo.

De izquierda a derecha: Mía, Aitor, Belén y Fabio en las puertas de su negocio, La Casa del Portugués, en la calle Isidro Pacense de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Belén resume perfectamente el espíritu con el que afrontan una cita como la de este España-Portugal. "Yo estoy dividida. Mis hijos son españoles, mi esposo es portugués. Así que, el que gane bien estará", comenta entre risas antes de reconocer que, en realidad, el resultado le permitirá celebrar pase lo que pase. "Yo estoy contenta con cualquiera de los dos. También apoyamos tanto a la gente de aquí de España. Yo llevo 20 años aquí y ya también soy nacional. Obviamente, estamos por los dos lados", afirma. Su reflexión va mucho más allá del fútbol y explica por qué Badajoz se ha convertido en un ejemplo de integración entre dos países vecinos. "Es bonito poder confraternizar y ser un punto de encuentro donde la gente se sienta que aquí puede entrar cualquiera. Españoles, franceses, de todo", asegura.

El propio Fabio resta importancia a la rivalidad deportiva y recuerda cuál debería ser el verdadero sentido de una cita como esta. "Es un juego. Estamos aquí para divertirnos y aprovechar el tiempo", resume mientras observa cómo portugueses y españoles comparten mesa durante el partido.

Familias con el corazón dividido entre los dos países

La convivencia también se refleja en la siguiente generación. Sus hijos, Mía, de 18 años, y Aitor, de 16, poseen las dos nacionalidades y reconocen que crecer entre las dos culturas les impide vivir este partido como una confrontación. "A mí la verdad me da un poquito igual quién gane, porque mientras gane uno, ganan los dos", explica Mía. Aitor, por su parte, admite que le "gustaría que gane España, obviamente, pero si pierde España estaría por Portugal el resto del Mundial", dejando claro que el sentimiento hacia ambos países convive con absoluta naturalidad dentro de la misma familia.

Ese corazón compartido también lo representa Mari Carmen Brioa, vecina de Olivenza, una localidad donde la historia ha tejido profundos vínculos con Portugal. Aunque nunca ha vivido al otro lado de la frontera, conserva raíces familiares portuguesas y reconoce que este tipo de encuentros despiertan sentimientos encontrados. "Tengo el corazón un poco dividido", explica antes de añadir que "si gana Portugal me da pena España y si es al revés también. Sea quien sea, va a ganar el que yo quiero". Para ella, como para tantas familias de la Raya, la identidad no entiende de fronteras rígidas.

El derbi ibérico se vive con humor

Incluso entre los aficionados más apasionados predomina el humor. Francisco Molina, que anima a España desde La Casa del Portugués, bromea con el resultado asegurando que "venimos de diversión, a entretenernos y tomar una Sagres". Después, entre risas, añade que "quien gane, da igual, vamos a quedar igual" y remata con otra frase que resume el ambiente del establecimiento: "Ya que hemos venido aquí a Casa del Portugués, por lo menos que se lleven algo los portugueses, que tienen cerveza buena".

Entre los asistentes también se encontraba Emiliano Alonso Jiménez, un aficionado mexicano de tan solo siete años que lucía una camiseta de Portugal mientras llevaba tatuajes temporales de España. Cuando le preguntan por sus preferencias responde con la espontaneidad propia de su edad: "Voy con los dos porque traigo tatuajes de España y una camiseta de Portugal", aunque finalmente reconoce que siente una ligera debilidad por la selección lusa.

Emiliano Alonso, mexicano afincado en Badajoz, muestra su tatuaje de España y su camiseta de Portugal. / Diego Rubio Paredes

La fraternidad rayana llena la ciudad

La misma imagen de convivencia se repetía a escasos metros, en el bar La Tribuna, en la calle Juan Carlos I, donde aficionados portugueses como João Oliveira, Luis Dores y Elisabet Ribeiro compartían el partido con seguidores españoles como Manuel López, Gregorios Sierra, Teresa Rodríguez, Maribel Apóstua, Alberto Chimenea o Marcos Cabanillas.

Un grupo de amigos de Portugal y España ven el partido de ambas selecciones en La Tribuna de la calle Juan Carlos I de Badajoz. / La Crónica

Conversaciones, bromas y análisis futbolísticos se mezclan con brindis constantes en una escena habitual en una ciudad donde las relaciones personales y familiares entre ambos lados de la frontera forman parte del día a día. Lo mismo que se ha vivido en este céntrico bar de Badajoz se ha podido ver en el resto de la ciudad, no solo en negocios de hostelería sino en cientos de hogares cuyo matrimonio está compuesto por españoles y portugueses.

La Raya une mucho más que separa

La repercusión del encuentro también ha llegado a las redes sociales. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha compartido una fotografía familiar junto a su esposa, Maria Morais, de nacionalidad portuguesa, y su hija, reflejando el mismo ambiente que se vive en tantas casas pacenses. "El derby ibérico llega también al fútbol. En casa ganamos 2-1. ¡Vamos España!", escribía el regidor, dejando patente que incluso en las familias con raíces en ambos países el partido se vive siempre desde el cariño y el respeto.

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Ignacio Gragera, a la derecha, junto a su esposa, Maria Morais, y su hija, Amalia. / Facebook

La imagen que deja este España-Portugal trasciende así el resultado deportivo. Mientras el Mundial 2026 enfrenta a dos selecciones históricas sobre el césped, Badajoz demuestra una vez más que la frontera más antigua de Europa también puede ser una de las más abiertas. En esta ciudad, la Raya no divide, sino que une, y el derbi ibérico se convierte en una celebración de la amistad, la convivencia y la fraternidad entre dos pueblos que llevan siglos compartiendo mucho más que kilómetros de frontera.

Fuente: La Crónica de Badajoz