Declaran improcedente el despido de los trabajadores del hospital Santa Justa de Villanueva

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha ganado una sentencia que declara improcedente el despido de siete trabajadores del Hospital Santa Justa de Villanueva de la Serena y condena al Ayuntamiento villanovense y al Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, según han detallado desde la propia organización sindical, la resolución, dictada por el Tribunal de Instancia de la Sección Social de Badajoz, reconoce el derecho de los afectados a elegir entre la readmisión o el cobro de la indemnización correspondiente.

Enero de 2025

Los trabajadores fueron despedidos el 17 de enero de 2025 mediante la fórmula del despido objetivo, después de que el SES decidiera rescindir el convenio que mantenía con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en este centro sanitario, que tuvo que cerrar por este motivo. Previamente, la empresa privada que operaba en este centro, había cesado su actividad con anterioridad.

Igualmente, la sentencia considera improcedentes los despidos porque la indemnización no fue puesta a disposición de la plantilla en el momento de la entrega de la carta de despido. Además, aprecia la existencia de una cesión ilegal de trabajadores.

Según CCOO, aunque la plantilla figuraba contratada formalmente por el Ayuntamiento, en la práctica era el SES el que ejercía la dirección efectiva del trabajo. El sindicato sostiene que este organismo organizaba los cuadrantes, programaba las citas, suministraba el material y autorizaba permisos y vacaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento se limitaba a abonar las nóminas con cargo a subvenciones y a efectuar finalmente los despidos, una actuación que, según la sentencia, no se realizó de forma adecuada, según han informado.

El tribunal concede ahora a los trabajadores un plazo para decidir sobre cuál de las dos administraciones quieren que recaigan las consecuencias del despido. Una vez tomada esa decisión, la administración elegida dispondrá de cinco días para optar entre la readmisión o el pago de la indemnización, descontando las cantidades ya percibidas.

Como consecuencia de la cesión ilegal, la sentencia declara la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y del SES frente a los trabajadores afectados.

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Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han valorado la resolución judicial y han destacado que la apreciación de cesión ilegal «puede ser trasladada a otras situaciones en la región», han finalizado.

Fuente: La Crónica de Badajoz