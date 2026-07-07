En Puebla de la Calzada
Doce compañías, una mirada internacional y 24 días de teatro: así será el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas
Esta 45º edición se celebrará del 2 al 25 de octubre
A la programación principal se añaden actividades complementarias
Puebla de la Calzada volverá a convertirse en el gran escenario del teatro de la mano del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas. Lo hará del 2 al 25 de octubre con una programación organizada por las Asociaciones Culturales Carazo Teatro y Teatro Jarancio y en colaboración con la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Lacana y el consistorio de la localidad.
Esta será la 45ª edición de un festival que se ha proclamado como un "referente claro del panorama cultural de gran calidad". Así lo ha calificado Ricardo Cabezas, diputado de Identidad Cultural, pero también el Observatorio de la Cultura de España de la Fundación Contemporánea, al haber situado al festival entre los diez mejores eventos culturales de la región.
Programación principal
Durante estos 24 días de programación se acogerán a 12 compañías teatrales procedentes de distintos puntos de España. Además, contará con "una representación internacional llegada de Argentina", según ha explicado Teodoro García, director del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas. La compañía 'Sutottos' representará 'Perdón' una comedia que relata el reencuentro de dos amigos de la infancia y la lucha de egos de los mismos.
El director ha asegurado además que estas propuestas ofrecerán teatro contemporáneo mezclado con humor, danza y espectáculos que invitan a emocionarse y a reflexionar. Teodoro se siente "especialmente orgulloso" de reunir en Puebla de la Calzada compañías que cuentan con espectáculos avalados por la Comisión de Teatro de la Red Española de Teatro.
Programación off
Estas representaciones se podrán disfrutar los cuatro fines de semana del mes de octubre, pero además, habrá actividades complementarias conformada por talleres repartidos por toda la Comarca de Lácara. El direrector ha querido destacar que estas actividades servirán de antesala del festival, pero además "acercarán la cultura a todo el territorio" haciendo partícipe de esta celebración a los pueblos que forman parte de toda la comarca.
Entre los talleres destacan uno de fotografía pictórica el 3 de septiembre en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada y otro de técnicas para hablar en público en la Biblioteca Pública Municipal de Montijo 'María Jesús Rodríguez Villa'.
Un pueblo ligado al teatro
Juan María Delfa, vicepresidente de la institución provincial y alcalde de la localidad de Puebla de la Calzada, ha destacado que "el éxito de este festival es un hecho palpable" por la calidad del evento y por ser un reflejo de buena gestión. Sin embargo, no es la única actividad teatral reconocida en el municipio ya que este se ha convertido "en un lugar de exhibición teatral de gran prestigio" a través del 'Festival de Teatro Infantil y Familiar Theatreves' y del 'Festival de Teatro Popular'. El alcalde ha querido añadir a esta actividad teatral la escuela municipal de teatro, las clases de artes escénicas que imparte el Instituto Enrique Diez Canedo, una compañía de teatro profesional y cuatro grupos de teatro amateur.
El precio de las entradas será de cinco euros, siendo posible la obtención de un bono que incluye los 12 días por 50 euros. En este sentido, el alcalde ha querido destacar que la imposición de "unos precios asequibles" es para que todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura, "tan importante en estos tiempos en los que vivimos".
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