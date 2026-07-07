El Extremadura Open Alburquerque bate su récord histórico con 100 equipos inscritos

El torneo Extremadura Open Alburquerque de Balonmano Playa se celebrará del 9 al 12 de julio. Esta nueva edición, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz, entre otras instituciones y entidades, afronta un record histórico al contar con un total de 100 equipos inscritos.

El XIII Memorial 'Manuel Álvarez Hurtado' recibirá a unos 2.000 juugadores y jugadoras procedentes de diferentes puntos de España, Portugal y otros tantos países de Europa. Esta cita deportiva, tendrá lugar en el Risco de San Blas de la localidad de Alburquerque. En este sentido, el diputado Delegado del Área de Cultura, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha destacado la importancia que tiene que un pueblo de interior, “con dehesa y pantano” haya hecho posible que un torneo de estas características se viva en la provincia.

Retransmisiones en directo

Por primera vez, los partidos podrán verse desde cualquier parte del mundo. Así lo ha explicado el director del torneo, José Domingo Vega que ha recordado además que el torneo "es puntuable a nivel europeo" y que habrá partidos de manera casi ininterrumpida. Además estos se retransmitirán vía streaming.

Ricardo Cabezas también ha hecho hincapié en la labor de la Asociación Deportiva José María Pámpano, el Patronato Municipal de Deportes del ayuntamiento de la localidad y el Club Balonmano Alburquerque, “que han conseguido que cada año, los mejores vengan hasta nuestra tierra para competir en las mejores instalaciones y condiciones posibles”.

En referencia a esto, el alcalde del municipio, Manuel Gutiérrez, ha destacado la actividad cultural y deportiva que se vive en la localidad, gracias a estas instalaciones "de primer nivel", ubicadas "en un entorno sin igual”.

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Kids Day

Por quinto año consecutivo, el jueves 9 de julio, se dedicará a la celebración del 'Kids Day', una jornada lúdica y de promoción, divulgación e iniciación de la disciplina del balonmano playa entre los más pequeños, destinado a las categorías alevín y benjamín. Además, habrá actividades paralelas, juegos de iniciación y partidos adaptados, no competitivos, siendo esta organización pionera también en este tipo de actividad.