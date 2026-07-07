Gragera pide "pacienca" con las obras del aparcamiento de Circunvalación de Badajoz

Cuando adjudicó la obra a Placonsa, el Ayuntamiento de Badajoz anunció que la obra comenzaría en julio. Ayer el alcalde, Ignacio Gragera, confirmó que este sigue siendo el plan y que la obra arrancará este mes.

Gragera defendió que este proyecto es «una demanda ciudadana» y recordó que con más de 170 plazas en el centro se da respuesta a esta necesidad de aparcamientos.

El alcalde aprovechó para pedir «comprensión y paciencia» a todos los vecinos, pues se trata de una obra «compleja y complicada» que se va a desarrollar en una vía principal de la ciudad, que provocará «algunos problemas y algunos desvíos de tráfico». Pero tiene claro: «si no lo hacemos, lo van a pedir y prefiero que la gente se queje del ruido a que se queje de que no hacemos nada por la ciudad, estoy dispuesto a asumir ese desgaste».

Tras dos licitaciones desiertas, a finales de junio se adjudicó la obra a la empresa Placonsa, que será la encargada de ejecutar la obra con una inversión municipal de 4.824.750 euros.

¿Cómo será el proceso?

La obra comenzará con las actuaciones previas en las zonas verdes del entorno y el trasplante de los árboles actuales, así como la preparación de la avenida Joaquín Costa, vía en la que se desviará la mayoría del tráfico en el entorno.

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En la primera fase de la obra no se verá afectado el tráfico. En cambio, en la segunda se actuará en el pavimento con la ejecución del aparcamiento subterráneo, por lo que el tráfico se derivará por la avenida Joaquín Costa, a la que se podrá acceder también a través de la rotonda de los Tres Poetas. Cabe destacar que el acceso también permanecerá cortado desde Puerta de Palmas.

Fuente: La Crónica de Badajoz