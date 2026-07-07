La 'Huella GEN', un encuentro empresarial inspirador y motivador

La Asociación Empresarial GEN celebrará este viernes, 10 de julio, la primera edición de La Huella GEN, un encuentro empresarial que nace con vocación de convertirse en el gran evento anual de la asociación y en un espacio de inspiración, conexión y reconocimiento para empresarios comprometidos con un modelo de liderazgo basado en los valores, la colaboración y el impacto positivo.

La cita tendrá lugar en Bodegas Martínez Paiva y se dividirá en dos grandes experiencias. La primera, una jornada empresarial que comenzará a las 08:30 horas, estará centrada en el aprendizaje, el networking y la reflexión sobre el papel de la empresa en la sociedad. La segunda, a partir de las 21:30 horas, reunirá a empresarios, profesionales e invitados en un encuentro de convivencia para celebrar el crecimiento de una comunidad que, en apenas un año de vida, se ha consolidado como una de las redes empresariales de referencia, rozando ya el centenar de asociados y generando varios millones de euros en volumen de negocio.

GEN nació con un objetivo claro: demostrar que otra forma de hacer empresa es posible. Cada jueves, a las 6:45 horas de la mañana, sus empresarios se reúnen para celebrar sesiones de networking y marketing por referencias, un modelo basado en la confianza y la recomendación mutua que permite generar oportunidades reales de negocio. Una de las principales señas de identidad de la asociación es la exclusividad por sectores, ya que solo puede formar parte de GEN un empresario por cada profesión o actividad definida. Esta singularidad elimina la competencia interna y favorece la colaboración entre los miembros, generando sinergias que permiten afrontar proyectos de mayor dimensión y fortalecer el crecimiento colectivo.

Precisamente esa filosofía es la que da sentido a La Huella GEN, una iniciativa concebida para recordar que el verdadero éxito empresarial no se mide únicamente por la facturación, sino también por el impacto que las empresas generan en las personas, en sus equipos, en sus clientes y en el territorio donde desarrollan su actividad.

Bajo el lema ‘Vivir con sentido. Liderar con valores. Transformar el entorno’, la programación matinal contará con la intervención de Boris Vasquez, la experiencia de magia y mentalismo ‘De lo mental a lo real’ de Christian Magritte, las denominadas Mesas con Sentido, la presentación del Mapa de la Huella GEN y la entrega de los Reconocimientos Socios GEN 2026, destinados a poner en valor el compromiso y la implicación de quienes hacen crecer la asociación.

La jornada culminará por la noche con un encuentro en los jardines de Bodegas Martínez Paiva, donde los asistentes disfrutarán de una experiencia gastronómica y el concierto tributo de Insurrectos, en un ambiente diseñado para fortalecer los vínculos entre empresarios y celebrar el camino recorrido durante este primer año de vida de la asociación.

Desde GEN destacan que La Huella GEN nace con la ambición de convertirse en un auténtico ritual anual para la comunidad empresarial: "No todos los empresarios quieren lo mismo. Hay quien solo busca vender más y hay quien busca dejar huella. En GEN reunimos a empresarios que creen en el crecimiento colectivo, que valoran la reciprocidad por encima del interés inmediato y que entienden que colaborar genera más oportunidades que competir", señalan desde la organización.

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GEN está dándose a conocer de manera constante. Hace tan sólo unas semanas, celebró una simbólica jornada de negocios en el yacimiento de Huerta Montero, una de las joyas del turismo de Almendralejo. También ha fomentado encuentros empresariales con otras organizaciones como San Telmo o el Club de Negocios del Real Betis.

Fuente: La Crónica de Badajoz