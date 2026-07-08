Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano

Badajoz saldará este miércoles, 8 de julio, una de las deudas de gratitud con uno de los grandes impulsores del movimiento ciudadano de las últimas décadas. La ciudad inaugurará la calle dedicada a José Manuel Bueno Sánchez, fundador y presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, en un acto institucional que comenzará con la recepción de autoridades e invitados a las 21.30 horas y cuyo descubrimiento oficial de la placa está previsto a partir de las 21.00 horas.

La nueva vía se encuentra en la zona de expansión de la ciudad, junto a la avenida de Elvas, y da cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado en abril de 2022, pocos días después del fallecimiento de José Manuel Bueno, cuando el Ayuntamiento acordó perpetuar su memoria dando su nombre a una calle de Badajoz.

El acto de homenaje

El homenaje reunirá a representantes municipales, familiares, amigos y numerosas asociaciones ciudadanas que compartieron proyectos con Bueno. Entre ellas estarán la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, Amigos de Badajoz y la Asociación Histórico-Cultural de Recreadores 'Baluarte', que participará en el acto con una formación de milicias urbanas, toques de tambor y pífano, salvas de honor y una ofrenda floral.

La placa permanecerá tapada con la bandera de Badajoz hasta el momento de su descubrimiento, un símbolo especialmente significativo para quienes conocieron de cerca a José Manuel Bueno, ya que fue uno de los principales impulsores de que la ciudad contara con una enseña propia.

El presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, Fernando Cerro, recuerda que el reconocimiento institucional llegó poco después de su muerte. "El reconocimiento ya se lo otorgó el ayuntamiento poco después de fallecer en un pleno extraordinario y bueno, para nosotros fue una gran noticia", asevera.

Cerro destaca que la concesión de una calle supone reconocer décadas de compromiso desinteresado con la ciudad. "El trabajo que él hizo como presidente y fundador de la asociación cívica fue enorme. Nos involucró a un montón de pacientes y gente que creíamos en las posibilidades de nuestra ciudad y de las mejoras que podía suponer cualquier iniciativa que nosotros pudiéramos llevar a cabo".

"Entendía la ciudadanía como un compromiso"

A su juicio, José Manuel Bueno representa el ejemplo de una ciudadanía comprometida con el bien común. "Fue una persona que entendía la ciudadanía como un compromiso, alguien que dedicó su tiempo y su esfuerzo a mejorar el lugar donde vivía, y que trabajó siempre por el bien común".

Durante años, la asociación cívica impulsó iniciativas para la recuperación del patrimonio histórico, la mejora de las infraestructuras, el desarrollo económico y la resolución de problemas cotidianos planteados por los propios vecinos. "No deja de ser un ciudadano que presidía una asociación sin ánimo de lucro y cuyo único interés era eso, la mejora de la ciudad y en este caso, si la ciudad mejoraba, mejoraba el bienestar de los ciudadanos", subraya Cerro.

Proyectos conseguidos

Entre los proyectos que más identificaban a José Manuel Bueno figura la recuperación y puesta en valor de las murallas de Badajoz. Para Cerro, aquella era "su niña bonita", una labor que también contribuyó al desarrollo del actual Corredor Verde y a iniciativas como la recuperación del entorno de la Muralla de la Trinidad, el impulso a los recreadores históricos o la reivindicación permanente del patrimonio pacense.

El acto de este martes tendrá también un importante componente emocional. "Hasta el último día estuvo al pie del cañón", recuerda Fernando Cerro sobre la actitud de su amigo durante la enfermedad, convencido de seguir trabajando por la ciudad hasta el final.

Reconocimientos

El presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, considera igualmente que el homenaje está plenamente justificado. "Hace bien el ayuntamiento en poner una calle a José Manuel Bueno, que dedicó muchos años de su vida a trabajar por su ciudad".

Cienfuegos destaca además el simbolismo de la ubicación de la vía: "Irá junto a otra que le van a dedicar al que fuera presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Márquez Martín". El actual presidente de la mencionada asociación asegura que "estas dos personas pertenecientes a la sociedad civil, muy importante, lo dieron todo para hacer de Badajoz una ciudad más valorada patrimonialmente".

Según explica, ambos ejercieron durante años como puente entre la ciudadanía y las administraciones. "Dieron la cara ante los poderes públicos para denunciar situaciones y hechos que permitieran mejoras para su ciudad. Fueron, por lo tanto, la correa de transmisión entre los representantes políticos y los ciudadanos, tan acostumbrados a no ser nunca escuchados".

Para el presidente de Amigos de Badajoz, el legado de José Manuel Bueno trasciende la propia Asociación Cívica. "Desde que José Manuel Bueno fundara la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, impulsó desde la sociedad civil los cauces necesarios para poner en marcha muchos proyectos que o bien estaban relegados por los poderes públicos o bien se encargó de dinamizarlos para potenciarlos, tanto a nivel patrimonial, cultural como local, con el único objetivo de mejorar la calidad vecinal de los habitantes de Badajoz".

La colaboración entre ambas entidades fue constante durante años y permitió sacar adelante iniciativas como la rehabilitación integral de la Alcazaba o la creación de la bandera de Badajoz. "José Manuel Bueno tuvo en su corta vida una vocación de servicio hacia el bienestar común, un compromiso ético y una independencia política que le permitió conectar con la realidad ciudadana promoviendo siempre la participación activa de los ciudadanos", concluye Cienfuegos.

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Con este reconocimiento, Badajoz incorpora al callejero el nombre de uno de los ciudadanos que más trabajó desde el asociacionismo para defender el patrimonio, impulsar proyectos de ciudad y fomentar la participación vecinal, convirtiendo su compromiso cívico en un legado que permanecerá para las futuras generaciones.

Fuente: La Crónica de Badajoz