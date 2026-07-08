Coral de tinta de calamar o furikake: vuelve el Concurso de Desayunos de Badajoz con 62 propuestas

Aún no son los 74 establecimientos que se apuntaron en 2020 a la primera edición del Concurso ‘Badajoz, Capital del Desayuno’ que organiza el ayuntamiento, pero el número de participantes ha vuelto a crecer y este verano son 62 los establecimientos que participan en esta cita gastronómica y social que se ha convertido en calificativo gastronómico de la ciudad, con matrícula de honor.

62 establecimientos apuntados suponen un incremento del 37,8% respecto a la pasada edición (hubo 45 propuestas) y consolida la iniciativa de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, que impulsa la promoción de la hostelería local con 16 premios en concurso.

El concejal delegado de Turismo y patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha valorado muy positivamente el incremento de establecimientos inscritos y ha destacado que "nunca nos ha importado el número, siempre nos hemos centrado en la calidad y en la promoción de esta seña de identidad de Badajoz. Es un hecho muy positivo que la cifra de hosteleros que se sumen al concurso siga creciendo". Galea ha señalado además que esta evolución demuestra que el certamen continúa consolidándose como una herramienta de promoción para la hostelería local y como una iniciativa que contribuye a reforzar la identidad gastronómica de la ciudad.

Algunos nuevos y otros que vuelven

El concurso comienza este viernes, 10 de julio, y se prolongará hasta el 30 de septiembre. Este mismo viernes se darán a conocer los establecimientos participantes a través de la web. Entre los que repiten están algunos de los ganadores de la pasada edición, como Casino Badajoz, Emeté y Maná, junto a otros que se incorporan por primera vez al certamen, y algunos emblemáticos como Altai y Centrowagen que regresan.

Según destaca la concejalía a través de un comunicado, la creatividad vuelve a ser una de las principales señas de identidad de esta edición. Las propuestas abarcan desde los ingredientes más tradicionales, como jamón, queso, huevo o aguacate, hasta elaboraciones más innovadoras con coral de tinta de calamar o furikake, sin olvidar las opciones dulces protagonizadas por churros, donuts y otras especialidades.

El precio máximo de los desayunos participantes se mantiene en 5 euros, con el objetivo de seguir acercando la iniciativa a vecinos y visitantes.

¿Cuáles son los premios?

El concurso repartirá un total de 16 premios, que reconocerán las mejores propuestas a través de diferentes modalidades de valoración. Los galardones serán otorgados por un jurado técnico, un jurado popular, un jurado de la prensa, un jurado saludable y un jurado específico para la categoría sin gluten.

Como en anteriores ediciones, la aplicación oficial del concurso volverá a convertirse en una herramienta fundamental para los participantes y el público. A través de ella podrán consultarse las ubicaciones de los stablecimientos, las diferentes categorías, los retos y logros disponibles, así como realizar rutas por barrios de la ciudad.

El listado completo de establecimientos participantes, las tostadas presentadas y toda la información del concurso estará disponible a partir de este viernes en la página oficial: badajozcapitaldeldesayuno.es.

Como novedad, La Crónica de Badajoz estará presente fuera de concurso con una tostada que Casino de Badajoz ofrecerá en su establecimiento (además de su propuesta que sí participa en el concurso). La Crónica de Badajoz quiere de este modo celebrar su 20 aniversario uniéndose a un certamen que se ha convertido en tradición de esta ciudad y emblema de su oferta gastronómica diferenciada.

Fuente: La Crónica de Badajoz