El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha rechazado la petición de libertad provisional presentada por la defensa del varón investigado por la muerte de David Salazar y ha acordado mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza que pesa sobre él desde el pasado 12 de junio. La decisión se adoptó este lunes, durante una comparecencia celebrada tras la inhibición del procedimiento al nuevo órgano instructor.

El hombre, que confesó ante la Policía Nacional haber acabado con la vida de David Salazar tras una discusión y conducir posteriormente a los agentes hasta el lugar donde ocultó el cadáver, continuará en prisión mientras avanza la investigación. "Se le dio la opción de declarar y decidió no hacerlo. La defensa pidió la libertad y el juzgado ha acordado mantener la prisión", explica a este periódico Fernando Cumbres, abogado de la familia de la víctima.

Durante la comparecencia, la defensa sostuvo que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, argumentos que fueron rechazados tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, que solicitaron mantener la medida cautelar.

Siguen existiendo los motivos para mantener la prisión

En el auto, el magistrado considera que no se ha producido ninguna circunstancia nueva que justifique modificar la situación personal del investigado. La resolución señala que continúan existiendo indicios racionales de criminalidad y recuerda que la instrucción se encuentra todavía en una fase inicial, con diligencias de investigación pendientes.

Además, el juez entiende que persiste el riesgo de fuga debido a la gravedad de los hechos investigados y a la elevada pena que podría imponerse en caso de condena, así como la necesidad de preservar las fuentes de prueba hasta que concluya la instrucción.

El auto también recuerda que la colaboración prestada por el investigado al indicar el lugar donde se encontraba el cadáver ya fue valorada cuando se acordó inicialmente su ingreso en prisión, pero considera que ese hecho "no desvirtúa la persistencia de los presupuestos" que justifican la medida cautelar.

"Cada vez está más acreditado el asesinato"

Para Fernando Cumbres, la resolución judicial era la esperada: "El proceso acaba de empezar y cada vez está más acreditado que estamos ante un asesinato. Nosotros vamos a pedir una condena por asesinato cuando llegue el momento procesal oportuno", afirma el letrado de la familia de David Salazar.

El abogado sostiene que, conforme avanza la instrucción, la investigación está reforzando la tesis de la acusación particular y destaca especialmente la actitud mantenida por el investigado desde su confesión. "Nos sigue impactando la frialdad con la que explicó los hechos en su primera declaración. Ahora mantiene su silencio y ni siquiera trata de justificar lo que hizo", asegura.

La resolución judicial mantiene la calificación provisional de un delito de homicidio, aunque deja expresamente abierta una eventual modificación de esa calificación conforme avance la instrucción y se practiquen nuevas diligencias.

"La familia está destrozada, pero decidida a obtener justicia"

Mientras continúa la investigación judicial, el abogado asegura que el entorno más cercano de David Salazar sigue afrontando momentos especialmente duros. "La familia está destrozada, pero decidida a obtener justicia", resume Cumbres.

La decisión del Juzgado de Instrucción número 2 supone, por el momento, que el empresario continuará en prisión provisional comunicada y sin fianza mientras prosigue la investigación sobre la muerte del vecino de la barriada pacense de Suerte de Saavedra. Contra el auto cabe recurso de reforma y/o apelación.

Fuente: La Crónica de Badajoz