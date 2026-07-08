El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz una ayuda de 50.000 euros para los damnificados por los terremotos de Venezuela

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha solicitado de manera formal una aportación económica directa de 50.000 euros para colaborar con la atención humanitaria de la población afectada por los recientes terremotos en Venezuela. Los socialistas proponen que esta ayuda se canalice con carácter de urgencia a través de entidades como Cruz Roja, que trabaja en el terreno.

El PSOE ha manifestado que el consistorio pacense debe pasar del "gesto institucional" a una respuesta material efectiva. Si bien la ciudad se sumó al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP- en señal de duelo, la formación entiende que, ante una catástrofe de tal dimensión, las condolencias deben ir necesariamente acompañadas de un apoyo económico concreto para quienes han perdido sus viviendas, bienes y familiares.

"El ayuntamiento no puede quedarse únicamente en la fotografía del minuto de silencio. Badajoz debe demostrar que su solidaridad tiene también una expresión útil, coordinada y efectiva", han subrayado desde el grupo socialista. Para la formación, esta cuantía económica permitiría a la ciudad sumarse a la respuesta internacional con una medida proporcionada e inmediata.

50.000 euros más la ayuda de los bomberos de la diputación

La solicitud toma como referencia a la Diputación de Badajoz, que desplegó durante siete días a un equipo especializado compuesto por diez bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios -CPEI- y a la perra de rescate, Luka. Este operativo, integrado junto a otros equipos internacionales, trasladó más de 3.000 kilos de material de primera necesidad a las zonas más afectadas. Además, la institución provincial anunció una ayuda directa de 50.000 euros que llevarán a Venezuela a través de Cruz Roja.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que no es la primera ocasión en la que trasladan una iniciativa de auxilio humanitario al pleno. Asegura que, durante el pasado año, la portavoz socialista Silvia González, reclamó en dos ocasiones ayuda municipal para la población civil de Gaza, incluyendo ambas una moción formal en sesión plenaria. Ambas solicitudes, según apunta la nota, chocaron entonces con la negativa del alcalde, Ignacio Gragera.

Fuente: La Crónica de Badajoz