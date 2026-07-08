Una salida de vía en la EX-112, entre Villanueva del Fresno y Oliva de la Frontera, deja una mujer herida menos grave

Una mujer de 78 años ha resultado herida menos grave en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles en la carretera EX-112, entre Villanueva del Fresno y Oliva de la Frontera.

Según los datos aportados por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido a las 15.04 horas por una salida de vía. En el vehículo viajaban dos personas y, como consecuencia del accidente, una de ellas ha quedado en el interior.

La mujer de 78 años sufrió policontusiones y heridas varias, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz. La otra ocupante, una mujer de 52 años, no presentaba lesiones y no precisó asistencia sanitaria, aunque también fue trasladada al mismo centro hospitalario.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios del SES, entre ellos el PAC de Villanueva del Fresno, una unidad medicalizada de emergencias de Jerez de los Caballeros y una ambulancia de soporte vital básico. También intervinieron la Guardia Civil, bomberos del CEPEI de Badajoz y personal de mantenimiento de carreteras.