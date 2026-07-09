Una banda investigada por el robo de un vehículo y el asalto a una quesería en Zarza Capilla

La Guardia Civil ha detenido e investigado a dos vecinos de la localidad pacense de Navalvillar de Pela y ha identificado a un tercer coautor, por su presunta implicación en la sustracción de un vehículo en la localidad cordobesa de Belalcázar para robar en una quesería ubicada en el municipio de Zarza Capilla.

Fue a finales del pasado año cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento mediante colaboración ciudadana del hallazgo de un vehículo sospechoso abandonado en un camino rural del término municipal de Casas de Don Pedro. De las gestiones practicadas por los agentes, se pudo saber que había sido sustraído esa misma madrugada de una finca cordobesa del municipio de Belalcázar.

Con la minuciosa inspección ocular realizada, manifestaciones obtenidas y revisión de imágenes, se obtuvieron suficientes indicios para conectar de forma directa y consecutivas la sustracción del coche con el asalto durante esa noche a una industria dedicada a la venta de productos lácteos del municipio zarceño.

Forzaron la puerta de entrada

Los autores del robo habrían accedido al negocio tras forzar la puerta de entrada con una maza de hierro de grandes dimensiones para acabar apoderándose de diferente género valorado en unos 9.000 euros. Este mismo objeto fue localizado en el interior del vehículo sustraído.

Tras estudio y análisis de huellas y vestigios, en un principio se logró identificar como presuntos autores de los hechos a dos peleños con un amplio historial delictivo, uno de los cuales ha fallecido recientemente.

Ha sido a finales del mes de junio, cuando se ha podido involucrar y detener al tercer integrante de la banda, vecino de Navalvillar de Pela, también con numerosos antecedentes, instruyéndoles diligencias por la sustracción del vehículo y la comisión del robo en la quesería.

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Todas estas diligencias han sido entregadas la Autoridad Judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.

Fuente: La Crónica de Badajoz