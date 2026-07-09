La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares

La compañía alemana Deutz, que en España opera una planta de componentes en Zafra (Badajoz), ha anunciado la adquisición del proveedor de vehículos militares terrestres y de uso especial FFG por un total de 1.600 millones de euros, con lo que avanza su presencia en el sector de la defensa.

De esta forma, Deutz comprará el 100 por cien de la compañía y el importe se abonará parcialmente en efectivo y parcialmente mediante la emisión de nuevas acciones de Deutz, con lo que las actuales propietarios de FFG se convertirán en nuevos accionistas principales de Deutz a largo plazo, con una participación de hasta el 29,9 por ciento.

Según ha explicado la compañía en nota de prensa, FFG produce, mantiene y moderniza vehículos militares de ruedas y orugas, entre ellos, vehículos blindados de recuperación, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de uso especial. Igualmente, FFG también desarrolla plataformas propias y es socio fabricante de programas multinacionales de armamento de la OTAN.

Proveedor de sistemas de defensa para Europa

En ese sentido, la operación tiene como objetivo "convertir a Deutz en un proveedor de sistemas para los programas de defensa europeos y completar su cartera de sistemas de propulsión, que abarca desde motores de combustión convencionales y sistemas de propulsión híbridos hasta soluciones para el suministro de energía descentralizado en el terreno, así como aumentar su experiencia en industrialización y escalabilidad".

Así, FFG pasará a formar parte de Deutz Defense y mantendrá su independencia operativa, mientras que el grupo proporcionará el marco para el crecimiento tecnológico, financiero y estratégico.

"Soberanía tecnológica, capacidad innovadora y rapidez de ejecución: al unir fuerzas con FFG, Deutz se convertirá en un proveedor nacional líder de sistemas para vehículos militares, sistemas de propulsión y soluciones energéticas. Juntos, cumpliremos con nuestras responsabilidades en materia de seguridad y resiliencia futura en Europa, al tiempo que garantizamos la creación de valor y empleos de alta calidad en Alemania", ha destacado el consejero delegado de Deutz, Sebastian Schulte.

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"Con esta unión estratégica con Deutz, marcamos el rumbo para las próximas generaciones. Al mismo tiempo, creará un grupo industrial alemán en el sector de la defensa que aúna las fortalezas de ambas compañías e impulse su desarrollo conjunto a largo plazo", ha señalado un portavoz de los accionistas de FFG.