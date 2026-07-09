Contributa Lúdica transformará Medina de las Torres en una ciudad romana durante ocho días

Contributa Lúdica volverá a Medina de las Torres del 18 al 25 de julio, gracias a la colaboración con la Diputación de Badajoz . Toda la programación se desarrollará en torno al yacimiento arqueológico de Contributa Iulia, un enclave pionero en la provincia ya que fue el primero en excavarse. Este año, la propuesta incluirá actividades que van desde talleres hasta rutas de senderismo.

"El yacimiento es una prueba material de que esta tierra ha sido siempre lugar de actividad y cultura", así comenzaba la presentación de esta cita cultural Ricardo Cabezas, diputado de identidad cultural. Cabezas, además, ha destacado que Medina de las Torres ha sabido utilizar su pasado para "convertirlo en un reclamo turístico" y que este patrimonio "no puede permanecer oculto ni reservado solo a los especialistas, tiene que generar movimiento en el municipio".

Novedades de esta XIII edición

El alcalde de la localidad, Isaac Rodríguez, ha asegurado que cada año tratan de innovar "con programaciones diferentes que incorporen nuevas actividades". En esta edición, el cartel se abrirá con 'El Gato con Jotas', un espectáculo que combinará innovación musical dentro de este "mundo romano".

Isaac Rodríguez, Alcalde de Medina de las Torres y Ricardo Cabezas, diputado. / Cedida.

Además, a esta cita musical se le suman más actividades "para todas las edades y todos los gustos", según ha explicado María García, historiadora y acompañante turística. Por ejemplo, al día siguiente, la programación continuará con el Mercado Romano en la Casa de la Constitución, donde se dará cita a "comerciantes, productores y artesanos de la comarca para dar a conocer sus productos", según ha explicado la historiadora.

Más actividades

Durante estos ocho días de conmemoración se podrá disfrutar también de visitas guiadas, talleres de ungüentos y perfumes, rutas de senderismo y hasta una yincana romana. La intención es que "el pueblo se muestre más participativo a la hora de de acompañar todas estas actividades", según Alba González, teniente de alcalde.

González también ha querido destacar una de las actividades que cuenta con mayor participación: la cata maridada. Esta se realizará en la plaza colindante al Centro de Interpretación, donde se catará vino procedente de la localidad de Valencia del Ventoso, concretamente de la Bodega de San Isidro.

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Las inscripciones a las actividades se realizarán vía telefónica, excepto la de esta última que se hará de forma presencial en el ayuntamiento debido a la gran afluencia esperada y es que como cada año, se espera una participación total de unas 1.500 personas.