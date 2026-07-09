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Suceso

Muere un hombre de 46 años en un rocódromo de Badajoz

El fallecimiento se ha producido este jueves por la mañana en las instalaciones de Zima Escalada

Las primeras informaciones apuntan a una muerte por causas naturales

Imagen del centro deportivo en el que ha fallecido en la mañana de este jueves un hombre en Badajoz.

Imagen del centro deportivo en el que ha fallecido en la mañana de este jueves un hombre en Badajoz. / Google

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Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

Un hombre de unos 46 años ha fallecido este jueves por la mañana en un rocódromo de Badajoz, concretamente en el centro deportivo Zima Escalada, situado junto a la carretera de Sevilla, a la salida de la capital pacense.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11.30 horas. Las primeras informaciones apuntan a que la muerte se habría producido por causas naturales, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre el origen del fallecimiento.

Cuando ha empezado a escalar

Según ha confirmado el centro deportivo a este diario, "esta mañana cuando uno de nuestros usuarios ha empezado a escalar" se ha encontrado indispuesto. Uno de los responsables de Zima Escalada han señalado a La Crónica de Badajoz que "parece que ha sufrido un infarto".

Instantáneamente, "dos sanitarios que estaban entrenando allí" han realizado una reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvar la vida. A posteriori "han llegado los equipos de emergencias", pero, según indican desde el centro "tristemente ha fallecido".

En concreto, hasta las instalaciones se desplazaron dos ambulancias del 112 Extremadura, cuyos sanitarios certificaron el fallecimiento del hombre. También acudieron agentes de la Policía Nacional.

Gran conmoción

La muerte ha causado una gran conmoción entre los usuarios y trabajadores de Zima Escalada. El centro ha anunciado que permanecerá cerrado durante la tarde de este jueves y que su intención es reabrir este viernes, aunque informará de cualquier cambio a través de sus canales habituales.

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Desde Zima Escalada han trasladado un mensaje de cariño a la familia pidiendo el máximo respeto por ellos por "lo delicada de la situación" y el triste momento que viven tanto ellos como los miembros del equipo del centro ya que "era también amigo nuestro".

Fuente: La Crónica de Badajoz

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