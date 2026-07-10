Badajoz despide el Festival Ibérico de Cine con la gala final presentada por Patty Bonet

La 32ª edición del Festival Ibérico de Cine llega a su fin con una jornada muy especial en la ciudad pacense. El teatro López de Ayala acogerá las dos últimas actividades del festival durante este viernes.

El certamen extremeño de cortometrajes, que premia a la mejor creación realizada en la región, tendrá lugar en la sala principal del teatro a las 20.00 horas y después, en la terraza, se celebrará la gala de clausura del festival, donde se hará la entrega de premios del certamen, será a las 22.30 horas.

El certamen extremeño

En esta sesión competirán cinco trabajos producidos durante el último año que sirven como muestra del talento de cineastas y productoras de Extremadura. Los cortometrajes competirán por el premio Reyes Abades, galardón que rinde homenaje al extremeño experto en efectos especiales fallecido en 2018. Abades consolidó una de las trayectorias más brillantes del cine español, avalada por 33 nominaciones a los Premios Goya, de las cuales se alzó con la victoria en nueve ocasiones.

El certamen extremeño incluye en su selección cuatro cortometrajes de imagen real y uno de animación, entre los que se encuentra una singular coproducción con Malasia.

Las producciones extremeñas seleccionadas son:

Dedo corazón , de Max Deniam. Un grupo de amigas decide crear una banda de rock and roll en su pueblo, pero la inspiración no llega.

, de Max Deniam. Un grupo de amigas decide crear una banda de rock and roll en su pueblo, pero la inspiración no llega. MA-MA , de Isabel María Monge. La visita de una mujer a su madre con Alzheimer desencadena un viaje en que los recuerdos de la infancia y la realidad actual se entrelazan.

, de Isabel María Monge. La visita de una mujer a su madre con Alzheimer desencadena un viaje en que los recuerdos de la infancia y la realidad actual se entrelazan. Qué putas rusas , de Martín Nieto. Pablo ha escrito 'Qué putas rusas' en el grupo de WhatsApp de la familia. La abuela Sonsoles no puede creer que su nieto haya llamado putas a las rusas.

, de Martín Nieto. Pablo ha escrito 'Qué putas rusas' en el grupo de WhatsApp de la familia. La abuela Sonsoles no puede creer que su nieto haya llamado putas a las rusas. The wanderer , de Gwai Lou. En un futuro distópico, una selva interminable ha reclamado los escombros del pasado. Asediada por los recuerdos, una superviviente solitaria deambula en silencio hasta que, un encuentro fortuito con un niño esclavo lo cambia todo.

, de Gwai Lou. En un futuro distópico, una selva interminable ha reclamado los escombros del pasado. Asediada por los recuerdos, una superviviente solitaria deambula en silencio hasta que, un encuentro fortuito con un niño esclavo lo cambia todo. Entre nosotros, de José Carlos Gil Cuevas y Jesse Smolan. Enrique y Ale, compañeros de trabajo, están embarcados en un retiro corporativo cuando pierden de vista a su grupo tras “una paradita técnica”.

Las entradas al certamen extremeño se pueden adquirir en la taquilla o en la página web del teatro López de Ayala y su precio es de 2 euros.

Gala de clausura y entrega de premios

El festival despedirá su 32ª edición con una gala de clausura presentada por Patty Bonet. La actriz y periodista valenciana, conocida actualmente por conducir los sorteos de la ONCE en La 1 de Televisión Española, será la encargada de dirigir la ceremonia en la que se hará la entrega de premios del festival.

La obra ganadora a mejor cortometraje podrá optar directamente a ser candidata en los Premios Goya de la Academia de Cine y a los Premios Fugaz. Además, también se concederán otros galardones como el premio del público de Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara, uno por cada localidad; el premio Luis Alcoriza del jurado joven; y uno de los cortometrajes seleccionados para el Festival dos Miúdos recibirá el premio del público infantil. Asimismo, se premiará la mejor dirección; el mejor guión; la interpretación masculina y femenina; la música original; y mejor fotografía.

Los interesados en asistir a la gala podrán retirar las invitaciones en la taquilla del teatro López de Ayala de Badajoz de manera gratuita.

Fuente: La Crónica de Badajoz