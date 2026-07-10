Dos familias de venezolanos afincados en Extremadura han perdido a 7 parientes próximos

Tres familias venezolanas afincadas en Extremadura han perdido a 7 parientes próximos en los terremotos ocurridos en su país de origen. Lo ha confirmado este jueves el presidente de la Asociación de Venezolanos en Extremadura (Asovenex), Alesandro Testa, que ha estado en la recepción de los bomberos de la Diputación de Badajoz, en la Delegación del Gobierno en Extremadura.

En concreto, un hombre que ha perdido a su mujer y a sus dos hijos y está recibiendo ayuda psicológica a través de la asociación y también para medicamentos. Otra joven ha perdido a su tío y a sus dos primos y otro a su padre.

Al ser preguntado por cómo se encuentran los venezolanos que viven a este lado del Atlántico, Testa lo define con una palabra: «devastados», pues a medida que van pasado los días las informaciones son «un poco más aterradoras», como la apertura de fosas comunes donde ya han enterrado a 150 venezolanos que no han sido reconocidos, o que sigan sacando cadáveres de los escombros.

Los equipos de rescatistas internacionales en un 90 por ciento aproximadamente se han retirado, pero el pueblo civil sigue «haciendo lo que puede», describe. Lamentablemente, son conscientes de que no hay esperanza para los desaparecidos, pero al menos quieren que se recuperen sus cuerpos. "En un momento de certeza existe la resignación, te resignas a que ellos ya no estarán", reconoció. Testa explicó que a través de Asovenex, que representa a más de 3.700 venezolanos que viven en la región, están organizando ayudas puntuales al pueblo venezolano directamente principalmente a familiares perjudicados, afectados o fallecidos de quienes viven en Extremadura, como medicamentos o material escolar para los niños que empiezan las clases en septiembre en Venezuela.

7.500 euros

La pasada semana la Junta de Extremadura señaló que va a canalizar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela a través de esta asociación. Según su presidente, ellos son «un brazo ejecutor» que articula la ayuda para que sea directa, primero a personas que son familiares de extremeños y a través de empresas locales o pequeños negocios como imprentas o librerías cercanas a las zonas devastadas. De este modo se contribuye a reactivar la economía local y que la gente se sienta con menor carga económica. «El 100 por cien de la donación es 100 por cien trasladado», recalcó, pues no tiene gastos de estructura. La asociación ya tiene recaudados 7.500 euros en sus cuentas destinados a ayudas directas a sus compatriotas.

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En el acto de esta mañana, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha trasladado a los bomberos de la Diputación de Badajoz el agradecimiento por su trabajo de cooperación. «Nos podemos sentir satisfechos en Extremadura y, como siempre digo, España es un país solidario y Extremadura es una región solidaria, a pesar de que algunos hayan perdido el pudor y no quieren serlo», dijo.

Fuente: La Crónica de Badajoz