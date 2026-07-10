Suceso
Herido grave un hombre de 35 años en un accidente con un tractor en Burguillos del Cerro
Como consecuencia, el hombre ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Zafra
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Un hombre de 35 años ha resultado herido grave este viernes en un accidente de tráfico con un tractor ocurrido en el término municipal de Burguillos del Cerro.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se ha producido en torno a las 15.53 horas en el kilómetro 3 de la carretera BA-030.
El accidente, de carácter interurbano, se ha producido sin atrapados. Como consecuencia, el hombre ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Zafra.
Hasta el lugar se han desplazado profesionales sanitarios del centro de salud de Burguillos del Cerro y una patrulla de la Guardia Civil.
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