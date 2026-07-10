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Cultura

“Las Noches del Patio” vuelven a llenar de música y teatro el verano en Villafranca

La programación se desarrolla entre julio y agosto en el patio de la Casa de Cultura con actuaciones que comenzarán a las 22:00 horas

Cattel anunciador del ciclo de conciertos.

Cattel anunciador del ciclo de conciertos. / Ayuntamiento de Villafranca

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Martín Rodríguez Caro

Villafranca de los Barros

La Casa de Cultura de Villafranca de los Barros acogió la presentación oficial de una nueva edición de “Las Noches del Patio”, una propuesta cultural que vuelve a convertir este espacio en punto de encuentro para disfrutar de conciertos, teatro y espectáculos durante las noches estivales.

El ciclo, ya consolidado dentro de la programación cultural del municipio, ofrece una agenda variada dirigida a diferentes públicos y apostará nuevamente por la cultura al aire libre.

Julio con música y teatro

La programación arrancó el jueves 2 de julio con el espectáculo “Drums & Me”, del artista Víctor Segura.

El jueves 9 de julio llegó el turno del teatro con la actuación de Talleres Ceres.

La siguiente cita será el jueves 23 de julio, con Pilar Boyero y su espectáculo “Copla y Flamenco en Clave de Jazz”, una propuesta que fusiona distintos estilos musicales.

El cierre del mes tendrá lugar el jueves 30 de julio con la actuación del Conjunto San Antonio.

Agosto pondrá el broche final al ciclo

La programación regresará el jueves 20 de agosto con el concierto del conocido cantautor extremeño Luis Pastor, uno de los grandes atractivos del ciclo.

Por último, el jueves 27 de agosto, La Líquida Teatro presentará 'Oh Vino', cerrando esta edición de “Las Noches del Patio”.

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Con esta nueva edición, Villafranca vuelve a reforzar su programación cultural estival ofreciendo alternativas de ocio y cultura para disfrutar de las noches de verano.

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