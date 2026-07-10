Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Urbanismo

Villafranca recibirá 2,3 millones de euros de los planes Edil para financiar dos grandes proyectos

La inversión permitirá actuar en el Parque Público y construir una residencia en la Ciudad Deportiva

Francisco Jiménez Araya, alcalde de Villafranca, en la presentación de actuaciones enmarcadas en los Planes Edil.

Francisco Jiménez Araya, alcalde de Villafranca, en la presentación de actuaciones enmarcadas en los Planes Edil. / Ayuntamiento de Villafranca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Martín Rodríguez Caro

Villafranca de los Barros

Villafranca de los Barros será uno de los municipios beneficiarios de los Planes de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), una iniciativa que movilizará fondos europeos y provinciales para desarrollar proyectos de transformación en toda la provincia de Badajoz.

La localidad contará con una inversión aproximada de 2,3 millones de euros destinada a dos actuaciones estratégicas que buscan reforzar tanto los espacios públicos como el desarrollo deportivo y económico del municipio.

Recuperación del Parque Público

Una parte de la inversión permitirá intervenir en el Parque Público de Villafranca, con una actuación sobre cerca de 13.000 metros cuadrados dentro del recinto. Entre las propuestas destaca la creación de un mariposario de unos 4.500 metros cuadrados, diseñado con vegetación específica para favorecer este entorno natural.

El objetivo del proyecto será recuperar el conocido como Parque de las Flores, devolviéndole su valor ornamental y convirtiéndolo en un espacio pensado para el paseo, el ocio y el contacto con la naturaleza.

Una residencia para fortalecer la Ciudad Deportiva

La segunda actuación contempla la construcción de una residencia deportiva en la Ciudad Deportiva de Villafranca, un complejo que ampliará sus servicios con un edificio con capacidad para unas 60 personas y cuatro apartamentos.

Noticias relacionadas y más

La nueva infraestructura estará orientada a acoger concentraciones de selecciones, clubes y equipos deportivos, con la intención de atraer actividad durante todo el año y reforzar el impacto económico que el deporte ya genera en la localidad mediante competiciones y eventos de referencia.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Villafranca recibirá 2,3 millones de euros de los planes Edil para financiar dos grandes proyectos

Villafranca recibirá 2,3 millones de euros de los planes Edil para financiar dos grandes proyectos

El Club Baloncesto Villafranca abre inscripciones para su cantera de cara a la próxima temporada

El Club Baloncesto Villafranca abre inscripciones para su cantera de cara a la próxima temporada

Atropellan a varias personas en el mercadillo del Valle de Santa Ana

Atropellan a varias personas en el mercadillo del Valle de Santa Ana

Espacios Educativos Saludables: el programa de verano que acompaña a menores de 24 localidades de Badajoz

Badajoz despide el Festival Ibérico de Cine con la gala final presentada por Patty Bonet

Dos familias de venezolanos afincados en Extremadura han perdido a 7 parientes próximos

Dos familias de venezolanos afincados en Extremadura han perdido a 7 parientes próximos

Denuncian que Educación no renueva la comisión de servicio a profesionales del aula TEA del San Roque y del San José de Calasanz de Badajoz

Denuncian que Educación no renueva la comisión de servicio a profesionales del aula TEA del San Roque y del San José de Calasanz de Badajoz

Piden dos años de prisión para una ortodoncista por presuntamente alterar el historial clínico de una paciente en Badajoz

Piden dos años de prisión para una ortodoncista por presuntamente alterar el historial clínico de una paciente en Badajoz
Tracking Pixel Contents