Los ayuntamientos de la provincia podrán conocer la opinión de sus vecinos para mejorar la calidad de los servicios públicos

La Diputación de Badajoz ha presentado una iniciativa que tiene como objetivo conocer la opinión de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios públicos de sus municipios. La idea de la campaña de satisfacción ciudadana 'Tu pueblo es tuyo' es convertir esos datos en una herramienta de mejora para los ayuntamientos.

La campaña forma parte del desarrollo del Modelo Ate-neo de Calidad y Excelencia para la Administración Local y se puso en marcha el pasado año con una edición experimental. En ella, cinco municipios de la provincia (Arroyo de San Serván, Calamonte, Castuera, Fuente del Maestre y Puebla de la Calzada) actuaron como "ayuntamientos pilotos". Así lo ha explicado Juan María Delfa, diputado del área de cooperación municipal y alcalde de Puebla de la Calzada. El diputado ha destacado que estos municipios muestran similitudes "en número de habitantes y en servicios ofertados" y que a través de ellos, se pretende analizar el impacto para poder trasladarlo a todos los municipios de la provincia.

Objetivos principales

Esta herramienta se pone a disposición de los ayuntamientos para medir su evaluación en relación con los servicios públicos y su propio modelo de gestión. Manolo Cordero Castillo, jefe de Calidad y Optimización de la Prestación de los Servicios Públicos, ha indicado que con esta evaluación se persiguen dos objetivos principales: por un lado, conocer cuantitativamente el nivel de desarrollo en el que se encuentra cada ayuntamiento tomando como referencia un modelo estructurado en 1.000 puntos; y por otro, "determinar cualitativamente los puntos fuertes y las áreas de mejora".

Escuchar para mejorar

La encuesta está dirigida a todas las personas mayores de 16 años residentes en los municipios participantes. El cuestionario es anónimo y combina preguntas de valoración mediante una escala de valoración del uno al cinco con preguntas abiertas que permitirán recoger propuestas, sugerencias y necesidades específicas de la ciudadanía. En este sentido, Manolo Cordero ha expresado que los ciudadanos serán "libres de expresarse" debido a que no estarán vinculadas a ningún dato de identificación personal.

Se trata de un proyecto práctico, orientado a la obtención de resultados concretos. El jefe de prestación de servicios públicos ha explicado que esta iniciativa permite "trabajar con indicadores, analizar procesos, identificar debilidades y establecer dinámicas de mejora continua". De hecho, ya se han elaborado informes y análisis que, a partir de la evaluación realizada, definirán la hoja de ruta para los municipios que se incorporen posteriormente al modelo.

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A través de iniciativas como esta se refuerza el compromiso de la Diputación de Badajoz con los consistorios, poniendo a su disposición herramientas que contribuyan a mejorar su gestión y la calidad de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía. El delegado ha asegurado que este camino comenzó al inicio de la legislatura "con la creación de la Oficina de Atención a Alcaldes y Alcaldesas y del nuevo Departamento de Calidad y Optimización en la Prestación de los Servicios Públicos Municipales". A ello se suma la implantación de un sistema de trabajo basado en el modelo EFQM, "reconocido internacionalmente como uno de los principales referentes en la gestión y excelencia organizativa", y que ha servido como base de inspiración para el desarrollo del actual Modelo Ate-neo.