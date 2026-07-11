La guía imprescindible: estas son las tostadas que participan en el concurso Badajoz Capital del Desayuno 2026

La edición 2026 del concurso Badajoz, Capital del Desayuno reune este verano a 62 establecimientos hosteleros, una cifra que devuelve al certamen a la senda del crecimiento y lo consolida como una de las principales iniciativas de promoción gastronómica de la ciudad. El evento, impulsado por la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, se celebra desde el 10 de julio al 30 de septiembre.

La participación aumenta de forma notable respecto al pasado año, cuando fueron 45 los negocios inscritos, lo que supone un incremento cercano al 38 %. Aunque todavía queda por debajo del récord alcanzado en la primera edición, celebrada en 2020 con 74 participantes, el concurso mantiene una tendencia ascendente y continúa ampliando la implicación del sector hostelero pacense.

Ingredientes de todos los tipos

La nueva edición del concurso reúne una amplia variedad de propuestas en las que la creatividad gastronómica se mezcla con los productos más reconocibles de la tierra. Entre los ingredientes más sorprendentes aparecen combinaciones poco habituales que buscan sorprender al paladar, como la sardina ahumada con granada, pistacho y jarabe de arce de La Flamenca; el trampantojo de huevo frito elaborado con pan de arroz, mango y aguacate de La Mestiza; la teja crujiente de tinta de calamar que acompaña al salmón ahumado en Camalote del Guadiana; o propuestas más atrevidas como el donut a la plancha con tartar de atún y mayonesa kimchi de Santo Donuts. También destacan ingredientes como el aceite trufado, la mantequilla trufada, el furikake japonés, el kéfir, las esferificaciones de pimentón de la Vera o la mermelada de vino tinto portugués.

Entre las tendencias que más se repiten en las elaboraciones destacan los productos extremeños y de proximidad, con una presencia constante del jamón ibérico, el lomo ibérico, los quesos de La Serena, Torta del Casar y rulo de cabra, el pimentón de la Vera, el aceite de oliva virgen extra y los productos de la dehesa. También ganan protagonismo ingredientes frescos y saludables como el aguacate, el salmón ahumado, el huevo, los brotes verdes, el tomate natural y diferentes cremas vegetales. En cuanto a los panes, las propuestas apuestan por una mayor calidad y variedad: destacan los panes de masa madre elaborados artesanalmente, el pan de chapata crujiente, el pan rústico, el pan alemán con centeno y semillas, el pan de trigo sarraceno, el mollete tradicional, el brioche o el pan de centeno, demostrando que la base de la tostada se ha convertido en un elemento fundamental de la experiencia gastronómica.

Los premios

Una de las principales novedades llega de la mano del sistema de premios, que amplía el reconocimiento a diferentes aspectos de la experiencia gastronómica. En total se concederán 16 galardones, distribuidos entre las categorías del Jurado Técnico, Jurado Popular, Premio de la Prensa y Desayuno Más Saludable, cada una de ellas con primer, segundo y tercer clasificado.

A estos reconocimientos se suman varios premios específicos que ponen el foco en diferentes valores del concurso. Habrá un Premio al Mejor Servicio, destinado al establecimiento que destaque por la atención al cliente; un Premio al Mejor Desayuno Sin Gluten, dirigido a las mejores propuestas aptas para personas celíacas; el Premio al Mejor Desayuno EUROBEC, que distinguirá la propuesta que mejor represente la gastronomía de la raya hispano-portuguesa; y el Premio Desayuno Sostenible Km 0, pensado para reconocer el uso de productos de proximidad y el compromiso con la sostenibilidad.

La organización también entregará dos Menciones Especiales de la Concejalía. La primera reconocerá a un establecimiento que, pese a no lograr ninguno de los premios principales, haya obtenido una valoración destacada durante el concurso. La segunda estará reservada al participante debutante que mejor papel desempeñe en su primera experiencia dentro del certamen.

Estas son las propuestas de desayuno de este año:

1. Six Seven

Six Seven. / La Crónica

Establecimiento: La Nave Airsoft

Precio: 5,00 €

Descripción:

Este año jugamos a montar. Abrimos una base de pan de chapata crujiente, abrazada por una base de crema suave de pimientos asados. En un cuarto, hamburguesa de cerdo casera y jugosa, con pequeños toques de mermelada de bacon que rompen lo salado. En el otro cuarto, colocamos taquitos de jamón ibérico sobre la crema de pimientos previamente untada y lo coronamos con un hilo de AOVE. Y, para cerrar el círculo, un huevo frito con pimentón de la Vera, cuya yema líquida lo une todo.

Recomendación: Trincha, extiende la yema del huevo, dóblala y disfruta.

Ingredientes:

Queso crema, pimientos asados, carne de cerdo para elaborar la hamburguesa, mermelada de bacon, taquitos de jamón ibérico, aceite de oliva virgen extra, huevo y pimentón de la Vera.

2. Curada

Curada. / La Crónica

Establecimiento: Café Bar Las Palmeras

Precio: 5,00 €

Descripción:

Tostada con base de tartar de lomo ibérico, emulsión de yemas, esferificaciones de pimentón de la Vera, polvo de tomate y brotes germinados.

Ingredientes:

Pan artesano, lomo ibérico, huevo, aceite de oliva, sal, crema de queso, azúcar, pimentón de la Vera, agua, miel, alginato, cloruro de calcio, tomate y brotes germinados.

3. Tostada Noah

Tostada Noah. / La Crónica

Establecimiento: Churrería-Cafetería Noah

Precio: 4,50 €

Descripción:

Nuestra tostada NOAH abre los ojos en un pan de chapata tostado y crujiente, untado con una base suave de queso torta tostado. Le acompaña un pollo braseado delicioso, coronado con nuestro bacon crispy con nuestro toque especial y perlitas de mozzarella fresca que se derriten en cada bocado.

Ingredientes:

Pan de chapata, queso torta suave tostado, fiambre de pollo braseado, bacon crispy especiado y perlitas de mozzarella.

4. Carlos Sainz

Carlos Sainz. / La Crónica

Establecimiento: Café Bar El Campeón

Precio: 5,00 €

Descripción:

Tostada "Carlos Sainz". Una tostada que combina potencia, equilibrio y sofisticación, precisión y carácter. Sobre una base de pan crujiente untada con una delicada mantequilla trufada, se disponen unos huevos revueltos cremosos acompañados de finas lonchas de lomo ibérico. Se añade queso cottage para aportar frescura y suavidad, mientras que la piña ofrece un toque dulce y tropical. El acabado con semillas de amapola aporta un ligero toque crujiente y una presentación elegante. Una combinación de sabores premium que transmite energía, equilibrio y un estilo de campeones desde el primer bocado.

Ingredientes:

Pan tostado, mantequilla trufada, huevos revueltos, lomo ibérico, queso cottage, piña asada y semillas de amapola.

5. Patatera al carbón

Patatera al carbón. / La Crónica

Establecimiento: Abacería Casaseca

Precio: 4,80 €

Descripción:

Tostamos el pan de chapata y, posteriormente, untamos la patatera. Añadimos una porción de queso de cabra carbonero y finalizamos con un toque dulce gracias a una exquisita mermelada de frambuesa.

Ingredientes:

Pan de chapata, patatera dulce, queso de cabra carbonero y mermelada de frambuesa.

6. Despierta

Despierta. / La Crónica

Establecimiento: Mentha Honest Food

Precio: 5,00 €

Descripción:

Salmón ahumado acompañado con una deliciosa crema de yema de huevo curada en soja y furikake sobre una base de crema de queso cítrica y hierbas frescas. Todo ello se termina con un shot digestivo para hacer sentir tan bien al estómago como al paladar.

Ingredientes:

Salmón ahumado, yema de huevo, soja, furikake, queso y hierbas frescas.

7. Esencias de la tierra

Esencia de la Tierra. / La Crónica

Establecimiento: Pastelería Punto Caliente

Precio: 4,40 €

Descripción:

Su base consta de nuestro pan de masa madre, elaborado por nosotros, con un buen jamón ibérico sobre una base de AOVE y ajo, donde descansa una emulsión de queso de rulo, tacos de tomate natural, mermelada de higos con trocitos de nueces y, para aportar color y frescura, cebollino fresco.

Ingredientes:

Pan de masa madre, AOVE, ajo, jamón ibérico, crema de queso de rulo, mermelada de higos, tomate natural, nueces y cebollino.

8. La Carbonara con Resaca

La Carbonara con Resaca. / La Crónica

Establecimiento: Cafetería El Corcho

Precio: 4,50 €

Descripción:

Nuestra propuesta para este año nos lleva a otros sabores en relación con las ediciones anteriores. Preparamos una salsa carbonara que sirve de base, haciendo una mezcla perfecta entre su cremosidad y el sabor salado del bacon. Terminamos con una mermelada de vino tinto portugués que le aporta un sabor distinto y excepcional. La Carbonara con Resaca surge de un trabajo en equipo donde la combinación de ideas de nuestras compañeras ha dado como resultado esta propuesta para añadir a nuestra carta de desayunos exclusivos de la Cafetería El Corcho. Esperamos por vosotros para que la disfrutéis.

Ingredientes:

Pan de chapata extremeño, bacon extremeño, nata, pimienta negra, cebolla y vino tinto portugués (Adega Mayor).

9. La Reina de la Casa

La reina de la casa. / La Crónica

Establecimiento: Portunica

Precio: 4,30 €

Descripción:

Se tuesta el pan y se le agrega ajo tostado como base. Después se añade el beicon pasado por la plancha, el huevo frito, la cebolla caramelizada por encima y un toque de pimentón dulce de la Vera. Acompañado con un café con leche.

Ingredientes:

Pan blanco, ajo tostado, beicon, huevo frito, cebolla caramelizada y pimentón dulce de la Vera.

10. Bocado de tentación

Bocado de tentación. / La Crónica

Establecimiento: Cafetería Pastelería La Paloma

Precio: 4,80 €

Descripción:

Tostada de mermelada de bacon con base de queso Philadelphia.

Ingredientes:

Pan tostado, mermelada de bacon y queso Philadelphia.

continúa con el resto

Pensó durante 4m 40s

Continúo desde la ficha 11 y completo el listado hasta la 63, manteniendo la versión redactada y corregida del chat compartido.

11. Don Bosco Extremeña

Don Bosco extremeña. / La Crónica

Establecimiento: Restaurante Don Bosco

Precio: 4,80 €

Descripción:

Don Bosco Extremeña es una tostada que rinde homenaje a los sabores más representativos de Extremadura. Sobre pan de masa madre recién tostado se extiende una cremosa base de Torta del Casar D.O.P., acompañada de finas lonchas de lomo ibérico y queso fresco, finalizando con un delicado hilo de miel que aporta el equilibrio perfecto entre intensidad, cremosidad y un sutil toque dulce.

Se recomienda degustarla recién elaborada junto a un café o zumo natural para apreciar todos sus matices.

Ingredientes:

Pan de masa madre, Torta del Casar D.O.P., lomo ibérico extremeño, queso fresco y miel de Las Hurdes.

12. Tribilín

Tribilín. / La Crónica

Establecimiento: PerroFlaco

Precio: 5,00 €

Descripción:

En pan de chapata, con base de yogur kéfir y miel, ponemos ciruelas asadas con canela y terminamos con aceitunas negras maceradas en especias sobre las ciruelas. Para finalizar, una lluvia de almendras laminadas.

Ingredientes:

Pan de chapata, yogur kéfir y miel, ciruelas asadas con canela, aceitunas negras maceradas y almendras laminadas.

13. La Consentida

La consentida. / La Crónica

Establecimiento: La Guinda del Pastel

Precio: 5,00 €

Descripción:

Hay desayunos que alimentan y otros que enamoran. La Consentida está pensada para quienes disfrutan cuidarse sin renunciar al sabor.

Una crujiente tostada de pan artesanal sirve de base para un cremoso guacamole casero, elaborado con ingredientes frescos y naturales. Sobre él descansa una suave tortilla francesa, acompañada de delicados puntos de queso cottage y láminas de aguacate fresco cuidadosamente colocadas. El toque final lo aportan la sal de huevo y una ligera lluvia de pimentón, que realzan cada matiz y convierten cada bocado en una experiencia única.

La Consentida es equilibrio, frescura y sabor en estado puro: un desayuno que conquista a primera vista y enamora al primer mordisco.

Ingredientes:

Guacamole, tortilla francesa, queso cottage, sal de huevo y pimentón.

14. Maravilla Extremeña

Maravilla extremeña. / La Crónica

Establecimiento: Pipi Cafetería

Precio: 5,00 €

Descripción:

Base de salmorejo de cereza, jamón ibérico de cebo, mozzarella y huevo cocido.

Ingredientes:

Salmorejo de cereza, jamón ibérico, mozzarella y huevo.

15. Capricho Noruego

Capricho noruego. / La Crónica

Establecimiento: El Nuevo Bar

Precio: 5,00 €

Descripción:

Consta de una pieza de pan alemán tostado, mojado con un ligero chorrito de aceite de oliva virgen extra. A continuación, agregamos una base de queso cottage aromatizado con cebollino picado.

En la mitad incorporamos un nido de tomates cherry confitados en finas hierbas, añadimos tiras de salmón ahumado y coronamos con un huevo de codorniz cocido y semillas de sésamo negro.

Ingredientes:

Pan alemán —harina de trigo, centeno, malta tostada, copos de avena y semillas—, aceite de oliva virgen extra, queso cottage, cebollino, tomates cherry confitados, salmón ahumado, huevo de codorniz cocido y semillas de sésamo negro.

16. La Tribunera

La tribunera. / La Crónica

Establecimiento: La Tribuna

Precio: 5,00 €

Descripción:

Base de tomate, pulled pork, maíz, rulo de cabra y cebolla caramelizada.

Ingredientes:

Tomate, pulled pork, maíz, rulo de cabra y cebolla caramelizada.

17. Delicias del Chozo

Delicias del chozo / La Crónica

Establecimiento: Mesón El Chozo Extremeño

Precio: 5,00 €

Descripción:

Tostada de mermelada de bacon, con rulo de cabra, frutos secos, toque de Módena y acompañada de fruta fresca.

Ingredientes:

Pan, bacon, rulo de cabra, nueces, pipas, pasas, vinagre de Módena y frutos del bosque.

18. Verde & Vital – by The Cake

Verde & Vital – by The Cake. / La Crónica

Establecimiento: The Cake Pastelería & Coffee by Karla Menezes

Precio: 4,80 €

Descripción:

Una propuesta equilibrada y saludable que combina una tostada gourmet con un zumo natural. La tostada se elabora sobre pan artesanal ligeramente tostado al horno con una base de salmorejo. Después se añade queso fresco, pechuga de pollo a la plancha desmenuzada, guacamole artesanal, rúcula y tomates confitados, terminando con un toque de aceite de oliva virgen extra.

El zumo se prepara al momento con piña, espinacas y hierbabuena 100 % naturales, sin conservantes. La combinación ofrece frescura, proteínas, grasas saludables y verduras, creando un desayuno completo y lleno de sabor.

Para completar la experiencia, recomendamos disfrutar de un café solo al finalizar la degustación de la tostada.

Ingredientes:

Tostada: Pan artesanal, salmorejo, queso fresco, pechuga de pollo a la plancha desmenuzada, guacamole artesanal, rúcula, tomates confitados y aceite de oliva virgen extra.

Zumo natural: Piña, espinacas y hierbabuena.

19. La Mestiza (Tradición y Tropical)

La Mestiza / La Crónica

Establecimiento: Cafetería Centrowaguen

Precio: 5,00 €

Descripción:

Base de zurrapa de lomo ibérico, un trampantojo de huevo frito hecho con pan de arroz, mango en su jugo, aguacate y tomate seco de la tierra.

Va acompañado de una nube de claras de huevo con pimentón de la Vera y crujiente de beicon, todo regado con una vinagreta de manzana.

Ingredientes:

Lomo ibérico, aguacate, mango, pan de arroz, huevo, vinagreta, manzana, tomate seco y beicon.

20. Extremaydura

Extremaydura. / La Crónica

Establecimiento: Cafetería ITA

Precio: 4,80 €

Descripción:

En medio mollete se pone una base de salmorejo casero y AOVE. Se añade un huevo revuelto y unas tiras de bacon hechas a la plancha.

Sobre ellas se colocan cuñas de queso curado y se funde el conjunto en la tostadora el tiempo necesario. Una vez lista, se añade un poco de pimentón de la Vera y unas virutas de cebolla crujiente. Se puede tomar tanto con café, zumos o refrescos como con una cerveza a modo de tapa al mediodía.

Ingredientes:

Pan de mollete, salmorejo casero, AOVE, huevo revuelto, queso curado, pimentón de la Vera y cebolla crujiente.

21. La Flamenca

La Flamenca. / La Crónica

Establecimiento: Casino de Badajoz

Precio: 5,00 €

Descripción:

Nuestra tostada consta de un pan de masa madre con una base de queso cottage, sardina ahumada, perlitas de granada y lluvia de pistacho, bañada con notas de jarabe de arce.

Ingredientes:

Pan de masa madre, queso cottage, sardina ahumada, granada, pistacho y jarabe de arce.

22. La Intensa

La Intensa. / La Crónica

Establecimiento: El Gallo con Botas

Precio: 3,75 €

Descripción:

Un desayuno que rinde homenaje al producto ibérico extremeño. La suavidad del brioche, la cremosidad del huevo y la intensidad de la papada ibérica flambeada se equilibran con el aroma de la pimienta y el toque final de sal ahumada.

Ingredientes:

Pan brioche, huevo, mayonesa, papada ibérica, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal negra ahumada.

23. La Vera Mozzarella

La Vera mozzarella. / La Crónica

Establecimiento: Floco Original Coffee – FOC001 Plaza de Alféreces

Precio: 5,00 €

Descripción:

Tostada de pan rústico crujiente con base de tomate, mozzarella fresca, pesto, crujiente de pistacho y alfalfa.

Una propuesta fresca, colorida y equilibrada, con el contraste del tomate, la cremosidad de la mozzarella, el aroma del pesto, el toque crujiente del pistacho y el frescor final de la alfalfa.

Ingredientes:

Pan rústico tostado, tomate triturado o rallado, mozzarella, pesto, pistacho y alfalfa.

24. Humurella

Humurella. / La Crónica

Establecimiento: EmeTé

Precio: 5,00 €

Descripción:

En esta tostada ponemos una base cremosa de hummus suave, fiambre de muslo de pavo braseado y ahumado, que gratinamos junto a una deliciosa mozzarella. Añadimos un huevo a la plancha, con la yema en su punto para mojar, y coronamos con el oro rojo de nuestra tierra: pimentón de la Vera; nuestro oro líquido extremeño: aceite de oliva virgen extra; y orégano.

Recomendamos su degustación con nuestro pan de mollete de pueblo tradicional.

Ingredientes:

Hummus, fiambre de muslo de pavo braseado y ahumado, mozzarella gratinada, huevo a la plancha, pimentón de la Vera, aceite de oliva virgen extra y orégano.

25. Macarena

Macarena. / La Crónica

Establecimiento: Cafetería Altai

Precio: 5,00 €

Descripción:

Un ligero tartar de salchichón ibérico extremeño, aguacate y mango sobre una rebanada de pan tostado de trigo sarraceno, huevos camperos revueltos al estilo inglés, regado con una reducción de clorofila de cebollino y manzana verde.

Ingredientes:

Pan de trigo sarraceno, aguacate, mango, cebolla morada, salchichón extremeño, yogur griego natural, lima, sal, aceite de oliva, cebollino y manzana verde.

26. La Trucotta

La trucotta. / La Crónica

Establecimiento: La Despecha Badajoz

Precio: 5,00 €

Descripción:

Una tostada sobre pan de chapata crujiente, con una cremosa base de queso ricotta, realzada con un delicado toque de aceite trufado y un sutil hilo de miel.

Se completa con jamón deshidratado, nuez triturada y brotes frescos, creando un equilibrio perfecto entre la cremosidad, el dulzor y el contraste de texturas.

Ingredientes:

Pan de chapata, queso ricotta, aceite trufado, miel, jamón deshidratado, nueces y brotes.

27. Esencia de la Dehesa

Esencia de la dehesa. / La Crónica

Establecimiento: Cantillana

Precio: 4,70 €

Descripción:

Un homenaje a Extremadura: pan artesanal pacense con base de tomate natural y aceite de la tierra, cuñas de queso fundido extremeño, lonchas de jamón ibérico de bellota y el toque ahumado final del pimentón de la Vera.

¡El desayuno de nuestra tierra!

Ingredientes:

Pan artesanal pacense, tomate de la huerta extremeña, jamón ibérico de Extremadura, queso de Carbajo —Cáceres—, pimentón de la Vera y aceite de Monterrubio de la Serena.

28. Tostada La Bomba

Tostada La bomba. / La Crónica

Establecimiento: Café Bar Elite

Precio: 5,00 €

Descripción:

Base de aceite de oliva virgen extra con tortilla francesa, a la que se añade rulo de cabra y el toque final de cebolla caramelizada y beicon caramelizado.

Ingredientes:

Aceite de oliva virgen extra, tortilla francesa, rulo de cabra, beicon caramelizado y cebolla caramelizada.

29. Verde, que te quiero verde

Verde, que te quiero verde. / La Crónica

Establecimiento: Restaurante Lo Nuestro

Precio: 5,00 €

Descripción:

Tostada con pan de semillas o sin gluten, queso crema con cebollino, lechuga, aguacate, pipas de calabaza, aceite de aguacate y zumo de frutas de kiwi, uvas y lima, todo en tonalidades verdes.

Ingredientes:

Pan de semillas o pan sin gluten, queso crema con cebollino, lechuga, aguacate, pipas de calabaza, aceite de aguacate y zumo de frutas de kiwi, uvas y lima.

30. Alcazaba

Alcazaba. / La Crónica

Establecimiento: Cafetería PCTEX Badajoz

Precio: 3,10 €

Descripción:

La ajilblanca es una mantequilla de elaboración casera con ajo y perejil, acompañada de lacón, queso semicurado fundido y pimentón dulce de la Vera.

Ingredientes:

Chapata de 150 gramos, base de ajilblanca, lacón, queso semicurado y pimentón dulce de la Vera.

31. La Dehesa

La dehesa. / La Crónica

Establecimiento: Floco Original Coffee – FOC002 Valdepasillas

Precio: 5,00 €

Descripción:

Tostada elaborada sobre pan rústico crujiente con una base generosa de sobrasada, pollo asado desmenuzado, rulo de cabra y un toque final de miel.

Una propuesta dulce-salada, intensa y cremosa, pensada para quienes buscan un desayuno diferente, con contraste entre el sabor de la sobrasada, la suavidad del pollo, el carácter del queso de cabra y el punto dulce de la miel.

Ingredientes:

Pan rústico tostado, sobrasada, pollo asado desmenuzado, rulo de cabra y miel.

32. Santo Donuts

Santo donut. / La Crónica

Establecimiento: Santo Grial

Precio: 5,00 €

Descripción:

Donut a la plancha relleno de vegetal clásico, coronado con rúcula, tartar de atún y mayonesa kimchi.

Ingredientes:

Donut, lechuga, atún en aceite, jamón york, rúcula, atún colorado, sésamo y kimchi.

33. El Achopo de La Rosa

El Achopo de La Rosa. / La Crónica

Establecimiento: La Rosa de Alfre

Precio: 5,00 €

Descripción:

Este año proponemos un guiño al cachopo, pero elaborado únicamente con ingredientes extremeños 100 %. Nuestro crujiente pan de chapata lleva una base de Torta de La Serena, unas finas lonchas de carpaccio de ternera extremeña y un falso empanado de maíz tostado con un toque ibérico.

Corona la tostada una paleta de cebo ibérica y dos confituras caseras de pimientos rojos y verdes que aportan dulzura y color. Para finalizar, un guiño a la sidra asturiana con una vinagreta de manzana verde que refresca cada bocado.

Ingredientes:

Torta de La Serena, carpaccio de ternera extremeña, paleta de cebo ibérica, confituras de pimientos verdes y rojos, falso empanado de maíz tostado con crujiente de jamón y vinagreta de manzana verde.

34. Tentación de Campo

Tentación de campo. / La Crónica

Establecimiento: Sana Tentación San Fernando

Fuente: La Crónica de Badajoz